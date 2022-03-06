Арестович заявил, что Россия использовала 90% крылатых ракет в войне против Украины, но остались еще "Искандеры"

Российские войска почти истратили запас крылатых ракет "Калибр" на войну с Украиной, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Однако, предупредил он, у оккупантов есть другие системы – "Искандеры" и "Точки-У".

По мнению представителя ОП, последние, вероятно, будут запускаться с территории Беларуси. Об этом Арестович рассказал в прямом эфире телеканала "Украина 24".

"Надо понимать, что "Калибры" россиян, то есть крылатые ракеты, почти иссякли – думаю, 90% "Калибров" выстрелены по территории Украины. У них сейчас остались в основном системы "Искандер" и "Точки-У", – сообщил военный эксперт.

По его оценкам, "Искандеров" Россия использовала до 30%. "Думаю, что стрелять они будут еще долго, в том числе с территории Беларуси. Они это делают, фактически держа в заложниках режим Лукашенко и народ Беларуси", – считает Арестович.

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Как указал он, белорусская армия на этот момент не используется против Украины, хотя и находится на границе. Впрочем, территория соседней РБ "используется по полной".

"Туда заходят российская войска, используется вся система военных аэродромов для бомбардировок Украины", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские военные, которые вторглись на территорию мирной Украины, несут огромные потери. Так, количество ликвидированных оккупантов уже оценивается в 11 тысяч.

"Все это украинцы сделали за 10 дней, дальше – больше", – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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