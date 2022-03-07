Арестович: противник не смог продвинуться ни на одном участке фронта, ВСУ освободили Чугуев. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

За сутки оккупантам не удалось продвинуться ни на одном из направлений фронта. По предварительным данным, украинские военные освободили от кремлевских войск город Чугуев Харьковской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

В ночь с 6 на 7 марта войска РФ наносили ракетные и авиаудары по нескольким населенным пунктам. От захватнических обстрелов пострадали Киев, Харьков, Чернигов, Житомир, Сумщина и Мариуполь.

Советник заявил, что противник резко увеличил количество информационно-психологических операций. Кремль пытается повлиять на обычных украинцев, должностных лиц, военных и руководителей ВСУ.

Видео дня

По словам Арестовича, это связано с неудачами оккупантов в наступательных операциях. "Мы не должны на это реагировать, ведь главная цель противника состоит в том, чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению", – отмечает он.

Потери России по состоянию на утро 7 марта:

погибших – более 11 тысяч человек;

танков – 290;

боевых бронированных машин – 999;

артиллерийских систем – 117;

реактивных систем залпового огня – 50;

средств ПВО – 23;

самолетов – 46;

вертолетов – 68;

автомобильной техники – 454

кораблей, катеров – 3;

самолетов – 29;

цистерн с горючим – более 60;

беспилотных летательных аппаратов – 7

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кремлевские войска продолжают обстреливать мирных жителей в разных регионах Украины, однако ВСУ наносит противнику значительные потери по всем направлениям.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!