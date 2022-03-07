Россия продолжает наступательную операцию против Украины, но несет большие потери: солдаты сдаются в плен – Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию, однако несут огромные потери. Многие солдаты противника сдаются в плен.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 7 марта. В то же время враг наносит ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по мирным населенным пунктам.

В то же время группировки сил обороны Украины проводят оборонную операцию по всем направлениям, где выдвигается противник.

С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

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Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Отмечается, что имеются многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов о якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность Вооруженных Сил Украины.

"Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", – подытожили в Генштабе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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