Предлагают снизить цены: как в Украине решили изменить правила продажи арестованного имущества

В Верховной Раде ко второму чтению доработан законопроект, которым изменяют процедуру реализации арестованного имущества через электронные аукционы. Нардепы предлагают сделать возможным снижение цены лота.

OBOZREVATEL разобрался, что изменится с принятием законопроекта и какой будет новая процедура электронных торгов.

В Украине с 2015 года арестованное имущество продают через ГП "СЕТАМ", которое подчиняется Министерству юстиции и реализует государственную политику в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.

На онлайн-платформе проводят торги, на которых можно приобрести все, начиная от книг и телефонов, заканчивая домами и земельными участками. Для каждого лота определяется стартовая цена и аукцион проводится на повышение окончательной суммы.

Купить арестованное имущество может каждый украинец. Для этого необходимо выполнить ряд действий, после чего можно участвовать в аукционе.

Инструкция:

зарегистрироваться на сайте,

выбрать аукцион,

подать заявку,

оплатить гарантийный взнос.

В комментарии OBOZREVATEL инициатор законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис рассказал, что процедуру предлагают изменить так, чтобы она проходила по так называемой системе голландских аукционов с понижением стоимости.

"Причем установлены предельные коэффициенты понижения стоимости для движимого и недвижимого имущества. Первые торги – один процент, вторые – второй, третьи – третий. В случае, если после третьего аукциона не состоялась реализация предмета ипотеки или имущества под арестом, то по заявлению кредитора он может оставить указанное имущество за собой по первоначальной цене", – рассказал Фрис.

Кроме того, предлагаются следующие изменения:

ювелирные изделия, являющиеся предметом исполнительного производства, должны храниться в банках;

если средств от реализации имущества не хватило для удовлетворения требований кредитора, то он имеет право удовлетворить их за счет другого имущества должника;

процедуру реализации имущества должно утверждать Министерство юстиции Украины, а не вообще Кабинет министров (это правка ко второму чтению).

Заместитель гендиректора ГП "СЕТАМ" Ярослав Деяк заявил OBOZREVATEL, что если в Украине начнут действовать голландские аукционы, то проблемы появятся как у должников, так и у кредиторов.

"Когда между должником и кредитором заключается договор ипотеки, они определяют стоимость предмета ипотеки и плюс-минус и должник, и кредитор понимают, в каком размере будет обеспечение выполнения кредитного договора. Зато голландский аукцион позволит нивелировать этот главный принцип. Должник не сможет понять, по какой цене его имущество вообще реализуется. У нас уже была такого рода история в старом ЗУ "Об исполнительном производстве". До сих пор продолжаются производства, вкоторых один из банков оспаривает такие торги, где квартира в Киеве по голландскому аукциону продалась за 1 грн", – рассказал Деяк.

Предприятие направило письмо с замечаниями в комитет Рады по вопросам правовой политики, который занимается этим законопроектом. Настаивают: документ нужно доработать.

В письме, в частности, сказано, что:

нельзя наделять полномочиями относительно порядка проведения аукционов любое министерство, кроме Министерства юстиции;

если внедрять голландские аукционы, то нужно установить предельную стоимость снижение цены;

нельзя лишать ипотекодержателя информации о времени и месте проведения публичных торгов и др.

"Если имущество не продается с третьих торгов, то банк берет его на баланс. И потом уже объекты с баланса продаются в пределах проекта "Добровільний продаж". В итоге имущество все равно продается. Конечно, может не по такой цене, как было в третьих торгах, но банк затем сам принимает решение по какой цене выгодно его продать, они считают эту математику. Я вообще не понимаю целесообразность этого голландского аукциона", – добавил Деяк.

Сейчас комитет рекомендовал ВР принять законопроект во втором чтении и в целом. Когда же документ внесут на рассмотрение в сессионный зал и будут ли учтены замечания к нему – неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" бесплатно отдают 23 транспортных средства. Получить эти автомобили могут органы государственной власти, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, учреждения исполнения наказаний, следственные изоляторы и воинские формирования.