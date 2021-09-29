Похож на осьминога: на Львовщине нашли редкий гриб из Красной книги. Фото

В селе Мшанец Самборского района Львовской области заметили редкий гриб, занесенный в Красную книгу Украины, – Антурус Арчера. В народе его называют "пальцами дьявола", а внешне он напоминает щупальца осьминога.

Фотографиями находки в среду, 29 сентября, поделился местный житель Олег Максимич в Facebook-сообществе "Моя Старосамбірщина". Он рассказал: гриб нашли на территории эко-лагеря "Мшанецкие хижины" во время подготовки к фестивалю.

На снимках мужчина запечатлел ярко-розовый гриб со "щупальцами", который вырос среди травы.

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В комментариях многие пользователи сети рассказали, что ранее и сами видели такие грибы в своих населенных пунктах. Некоторые показали свои снимки Антуруса Арчера.

На сайте Красной книги Украины сказано, что Антурус Арчера – исчезающий вид. "Попадается очень редко, в виде одиночных или собранных в группы по 6-8, редко 15 плодовых тел", – сказано в статье.

Такие грибы в основном растут в широколиственных и смешанных лесах из бука, граба, дуба, ясеня, сосны, видов клена и ивы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Украине на сайте OLX продавали жука-оленя. Еще живую особь предлагали переслать в другой город с помощью почты, при этом продавец уточнял: редкое насекомое поездку в посылке может и не пережить.