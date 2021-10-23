Антициклон принесет резкое похолодание: какую погоду ждать в воскресенье. Карта

На смену кратковременном потеплению в Украину движется похолодание. В воскресенье, 24 октября, ожидается сухая погода, ослабление ветра и существенное похолодание по всем областям без исключения.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, погоду в нашей стране в ближайшие дни будет определять антициклон, который движется с запада. Территория попадет в поле повышенного давления, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Однако 24 октября небольшой дожди возможны в Приазовье.

Порывистый ветер, который беспокоил украинцев предыдущие несколько дней, наконец уменьшит свои скорости. В воскресенье будет преобладать северо-западный ветер 7-12 м / с.

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Ночью ожидаются на почве заморозки. Днем в Карпатах и восточных областях +6...+ 8 градусов, в Закарпатье +8...+ 10 градусов.

Теплее всего будет на юге. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях днем температура воздуха прогреется до +11... +12 градусов. В Крыму +12...+ 14, дождь.

В Киеве 24 октября будут сухо и без осадков. Ночью 2-4 градуса тепла, днем столбики термометров покажут + 7 ... + 9 градусов.

В Киевской области в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0 ... + 5 градусов, днем +6 ... + 11.

Напомним, 12 октября на горе Поп Иван Черногорский ударил мороз и выпал снег. Также заснежило межгорную долину Драгобрат, что на высоте 1300-1707 метров над уровнем моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине грядущая зима будет значительно мягче по сравнению с прошлым годом. На Новый год ожидается мороз, но без устойчивого снежного покрова.