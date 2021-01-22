Анекдоты дня: 10 шуток и приколов о пятнице

Народная примета: ничто не может так испортить пятницу, как рабочая суббота.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал десятку смешных анекдотов, приколов и шуток о последнем рабочем дне недели.

Каждую пятницу я превращаюсь в свинью, чтобы почувствовать себя человеком.

***

Четверг – это почти пятница! Помни об этом в среду.

***

Когда в клубе анонимных алкоголиков спрашивают о планах на пятницу, все начинают плакать.

***

Посыпается мужчина утром после большой пьянки. Берется за голову руками и говорит: – Вчера была пятница. Завтра суббота... Боже! А что же сегодня?

***

Люблю ее, она супер, приходит всегда и ни разу меня не подвела, пьянящий вечер с ней прекрасен, это ураган страсти и огня, олицетворение счастья... Она – это моя любимая пятница!

***

Уходя в пятницу вечером из дом – никогда не можешь быть уверенным, в какой понедельник вернешься домой.

***

Если праздники и выходные дни в календаре выделяют красным – почему не выделить пятницу синим?

***

– Наташ, ты в эту пятницу до которого часа будешь занята?

– В эту пятницу я буду занята до понедельника.

***

– Что порекомендуете почитать в пятницу вечером?

– Меню в хорошем баре.

***

Приятно выпивать в пятницу. И в другие дни тоже. И вообще тут дело не в датах.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Берни Сандерс, политик, известный левыми взглядами, пришел на инаугурацию Джо Байдена в необычных рукавицах, в результате чего стал героем ряда мемов в социальных сетях.