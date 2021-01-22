Анекдоты дня: 10 шуток и приколов о пятнице
Народная примета: ничто не может так испортить пятницу, как рабочая суббота.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал десятку смешных анекдотов, приколов и шуток о последнем рабочем дне недели.
Каждую пятницу я превращаюсь в свинью, чтобы почувствовать себя человеком.
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Четверг – это почти пятница! Помни об этом в среду.
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Когда в клубе анонимных алкоголиков спрашивают о планах на пятницу, все начинают плакать.
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Посыпается мужчина утром после большой пьянки. Берется за голову руками и говорит: – Вчера была пятница. Завтра суббота... Боже! А что же сегодня?
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Люблю ее, она супер, приходит всегда и ни разу меня не подвела, пьянящий вечер с ней прекрасен, это ураган страсти и огня, олицетворение счастья... Она – это моя любимая пятница!
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Уходя в пятницу вечером из дом – никогда не можешь быть уверенным, в какой понедельник вернешься домой.
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Если праздники и выходные дни в календаре выделяют красным – почему не выделить пятницу синим?
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– Наташ, ты в эту пятницу до которого часа будешь занята?
– В эту пятницу я буду занята до понедельника.
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– Что порекомендуете почитать в пятницу вечером?
– Меню в хорошем баре.
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Приятно выпивать в пятницу. И в другие дни тоже. И вообще тут дело не в датах.
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