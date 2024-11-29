Андрея Первозванного: как гадать девушкам и парням и что нельзя делать в этот день

По новому календарю, на который перешла православная церковь Украины, праздник Андрея Первозванного отмечают 30 ноября. И это один из самых любимых праздников украинской молодежи, ведь в ночь на Андрея проходят гадания на любовь.

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OBOZ.UA собрал несколько интересных гаданий и рассказывает, какие запреты действуют в этот день. Стоит отметить, что гадают на Андрея только девушки. Парни в этот день в основном ходят в дома, где есть потенциальные невесты и делают небольшие пакости, чтобы проявить свой интерес к ним.

Как гадают на Андрея

Самое простое праздничное гадание – это выбор имени будущего жениха. Напишите на клочках бумаги разные мужские имена и положите их под подушку, а утром, только проснувшись, достаньте один. Считается, что имя, которое вы получите, будет принадлежать вашему жениху. Так же можно гадать компанией, но тогда бумажки кладутся в шапку. Вытаскивают их сразу и по очереди. Каждая девушка получает свое имя.

Можно также в полночь (или в другом варианте гадания – только что проснувшись) выбежать из дома и спросить у первого встречного мужчины его имя. Жених должен быть его тезкой.

В праздничную ночь девушки также снимали с ноги сапог, закрывали глаза и бросали его через плечо (по другой версии – за ворота). В какую сторону сапог упадет носком, с той стороны и придет жених.

Подсказать, откуда появится судьба, может и лай собак. Для этого девушка должна выйти во двор и трижды сказать:

О Святий, добрий Андрію,

Я лишень на Тебе маю надію!

Дуже хочу знати,

Звідки нареченого маю виглядати?

Дальше нужно молча подождать, пока где-то не залает пес. Откуда послышится звук, оттуда и придет любовь.

Еще одно гадание с обувью нужно проводить компанией. Незамужние девушки, которые собираются вместе на праздник, снимают с правой ноги сапожки и выстраивают их у дальней стены напротив входа в дом, а затем попеременно переставляют последний в этой шеренге сапог вперед. Та, чья обувь первой выйдет за порог, первой выйдет замуж.

Похожим образом гадали и на то, каким будет муж девушки. Та, которая хотела себе погадать, разувалась и ставила сапожки один за другим у дальней стены, а потом меняла их местами, "шагая" вперед и с каждым шагом говорила: "Молодец, вдовец, буду девовать". На каком слове закончится этот путь, такая судьба девушку и ждет в следующем году.

Считается, что на Андрея можно призвать суженого в свой сон. Для этого под кровать нужно поставить миску с чистой водой, а на нее положить ложку, чтобы она служила мостиком. Перед сном девушка должна была произнести:

О дай же, Боже, молодій мені,

Щоб приснився мій суджений вві сні.

І Тебе, Святий Андрію,

Я прошу, як умію:

Святий Андрію, допоможи,

Мене сьогодні не залиши!

Ой ти, місточок, та не хилися,

А ти, Іванку, мені приснися.

Перейди річку – биструю воду,

Й веди до шлюбу мене, молоду.

Считается, что после этого образ жениха сможет перейти по мостику над водой и войти в сон девушки.

Запреты в день Андрея Первозванного

Праздник апостола Андрея не является большим церковным торжеством, поэтому полного запрета на физический труд в этот день нет. Однако некоторые занятия все же ограничивали. Считалось, что шитье, ткачество и прядение может навлечь беду, поэтому их откладывали по меньшей мере на следующий день.

Также не годится на Андрея заниматься интеллектуальным трудом. Считается, что от этого можно сойти с ума.

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