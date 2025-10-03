Андрей Матюха и его благотворительный фонд: медицинские проекты, помощь энергетикам и международные инициативы

Андрей Матюха основал фонд, который объединяет гуманитарные, медицинские и культурные направления. Его деятельность сосредоточена на поддержке военных и ветеранов, помощи больницам, создании цифровых сервисов для протезирования и международных проектах. Стратегия Фонда Андрея Матюхи основана на принципе долгосрочных изменений, которые будут актуальны и после завершения войны.

Фонд Андрея Матюхи помогает людям после ампутаций через "Е-протез"

Одним из ведущих направлений работы стал сервис "Е-протез". Это современная онлайн-платформа, которая помогает людям после ампутаций пройти весь путь — от первой консультации до этапа реабилитации.

В 2024 году Фонд Андрея Матюхи содействовал запуску тестовой версии проекта "Е-протез", в которую вошли сайт, база знаний и Telegram-бот. В чат-бот интегрирован искусственный интеллект, обеспечивающий простое и понятное общение. База знаний постоянно обновляется с учетом практического опыта пациентов и врачей.

Следующий этап развития — создание мобильного приложения с интеграцией государственных услуг и программ партнерских организаций. Планируется привлечь около 5 тысяч пользователей, половина из которых получит протезирование и полный курс восстановления.

Фонд Андрея Матюхи присоединился к поддержке тренингов для ремонтников "Укрэнерго"

Фонд Андрея Матюхи инициировал обучающие тренинги по доврачебной помощи для энергетиков. Их задача — подготовить персонал к действиям в чрезвычайных ситуациях, когда риск обстрелов и ранений особенно высок.

В рамках программы предусмотрено 75 занятий для 1500 сотрудников. Слушатели осваивают практические навыки:

остановка критических кровотечений;

правильное применение жгутов;

проведение сердечно-легочной реанимации;

оценка состояния пострадавших на месте.

Эта инициатива появилась в ответ на потери в энергетической сфере: более 63 тысяч объектов повреждено, более 160 работников погибли, свыше 300 получили ранения.

Новейшее оборудование для операций в детской больнице

Фонд Андрея Матюхи поддержал отделение ургентной хирургии "Охматдета", передав современные инструменты Ligasure Mariland и Ligasure Exact с нанопокрытием. Они позволяют проводить как лапароскопические, так и открытые операции, значительно снижая травматичность вмешательств.

Всего за несколько месяцев врачи провели более 60 операций с использованием этих технологий. Ранее Фонд Андрея Матюхи поддержал приобретение комплекса системы Thompson для открытых операций. Благодаря этому оборудованию уже выполнено более 100 вмешательств. Медики называют его незаменимым в ежедневной практике.

Благотворительный аукцион как путь к созданию инклюзивной инфраструктуры

Организация присоединилась к проекту — благотворительные торги "Купи лот", организованному спортивными клубами и медийными партнерами. Собранные средства направят на строительство инклюзивной спортивной площадки в Житомире, которая станет частью местного центра реабилитации и паллиативной помощи детям.

"Сочетание спорта и благотворительности способно создавать устойчивые результаты", — подчеркивает Андрей Матюха.

Художественный проект Origami for Ukraine как международная платформа помощи украинским военным

Еще одной инициативой стала поддержка культурного проекта Origami for Ukraine. С весны 2025 года фасад Музея Киева украшает инсталляция из 5 тысяч металлизированных птиц, созданных бельгийским дизайнером совместно с украинскими школьниками.

Цель проекта — сбор средств для реабилитации военных. Эта акция уже принесла более 50 тысяч евро, которые будут переданы в киевский реабилитационный центр. Проект стал примером того, как искусство способно объединять страны и работать как эффективный инструмент благотворительности.

Системная стратегия Фонда Андрея Матюхи и видение будущего

Андрей Матюха определяет стратегическую цель фонда как создание долгосрочных программ. Его работа охватывает медицину, социальную поддержку, культурные и международные проекты.

"Помощь должна стать фундаментом для развития будущего. Главная задача — действовать системно и ориентироваться на перспективу", — подчеркивает Андрей Матюха.