Алена Дегрик Шевцова вошла в топ СEO компаний по версии конкурса "Женское лидерство"

В марте медиа о женщинах в бизнесе WoMo провело голосование своего рейтинга "Женское лидерство" в рамках своего традиционного ивента SHE Congress. В лонг-лист вошли женщины-лидеры своих компаний: основательницы и владелицы бизнеса, представительницы МСБ, СЕО и генеральные директора больших компаний.

По решению редакционного жюри и голосования на сайте CEO fintech-компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова стала одной из победительниц в категории "ТОП женщин-СЕО компаний".

В одну из самых престижных номинаций "Женского лидерства" также вошли Вера Платонова (Директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы), Алена Андроникова (CEO Moneyveo), Инга Андреева (генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове), Юлия Бадритдинова (генеральный директор McDonald’s Украина), Катерина Онищенко (генеральный директор OLX в Украине) и т.д.

"Во время выступления на SheCongress я еще раз убедилась в том, насколько инновации стирают грани предрассудков и неравенства в бизнесе. Каждая представительница этого рейтинга доказала, как изменения и динамичное развитие могут создавать лидеров. Благодарю WoMo за возможность находится рядом с признанными лидерами в своих нишах и чувствовать важность своей работы", – заявила глава МПС LEO Алена Дегрик Шевцова.

Напомним, на прошлой неделе Алена Шевцова вошла в рейтинг топ-25 лидеров финансового рынка по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", а ранее в марте Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний включила её в топ-50 самых влиятельных женщин украинского финтеха.