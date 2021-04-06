Альона Дегрік Шевцова увійшла у топ СEO компаній за версією конкурсу "Жіноче лідерство"

У березні медіа про жінок в бізнесі WoMo провело голосування свого рейтингу "Жіноче лідерство" в рамках свого традиційного івенту SHE Congress. До лонг-лісту увійшли жінки-лідери своїх компаній: засновниці і власниці бізнесу, представниці МСБ, СЕО та генеральні директори великих компаній.

За рішенням редакційного журі та голосування на сайті CEO fintech-компанії LeoGaming Альона Дегрік Шевцова стала однією з переможниць у категорії "ТОП жінок-СЕО компаній".

В одну з найпрестижніших номінацій "Жіночого лідерства" також увійшли Віра Платонова (Директор регіонального підрозділу Visa в країнах СНД і Південно-Східної Європи), Альона Андронікова (CEO Moneyveo), Інга Андрєєва (генеральний директор Mastercard в Україні та Молдові), Юлія Бадрітдінова (генеральний директор McDonald's Україна), Катерина Онищенко (генеральний директор OLX в Україні) і т.д.

"Під час виступу на SheCongress я ще раз переконалася в тому, наскільки інновації стирають межі забобонів і нерівності в бізнесі. Кожна представниця цього рейтингу довела, як зміни і динамічний розвиток можуть створювати лідерів. Дякую WoMo за можливість знаходиться поруч з визнаними лідерами в своїх нішах і відчувати важливість своєї роботи", – заявила глава МПС LEO Альона Дегрік Шевцова.

Нагадаємо, минулого тижня Альона Шевцова увійшла до рейтингу топ-25 лідерів фінансового ринку за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших", а раніше в березні Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній включила її до топ-50 найвпливовіших жінок українського Фінтех.