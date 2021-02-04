Алена Дегрик-Шевцова: интерес к украинскому финансовому рынку есть, в 2021-м можно ожидать новых сделок

"Голос Америки" выпустил интервью СEO LeoGaming Алены Дегрик-Шевцовой и вице-президента АУБ Галины Хейло, которые сейчас находятся с рабочим визитом в США. Мы собрали главное из этого сюжета о cashless-трансформации Украины, безопасности платежей и перспективах инновационных финансовых продуктов в нашей стране.

О поездке в США и программе Open World Leadership Center

Наш рабочий визит в США вместе с Ассоциацией банком Украины проходит очень успешно: по итогу этого мы уже анонсировали вступление в программу стажировки украинских специалистов от центра лидерства "Открытый мир", а также запуск своей отдельной программы вместе с американскими коллегами. О нем мы сможем рассказать позже.

Интерес к украинскому финансовому рынку со стороны украинского капитала есть, поэтому в 2021 году можно ожидать новых анонсов и сделок в этой отрасли.

Об активном развитии cashless-инструментов

Украинцы массово переходят на оплаты в интернете, оплата мобильным балансом также показывает стабильный рост. Об этом говорит и статистика международных платежных систем: рост онлайн-оплат в 2020 году составил 45%. Более того – растет доля карточных платежей и в оффлайне: 46% всех бесконтактных оплат в оффлайн магазинах проходит с помощью смартфона или другого платежного девайса.

Mastercard и Visa со своей стороны поддерживают эти ускоренные пандемией тенденции за счет активностей с участниками рынка по развитию безналичных платежей. Именно международные платежные системы стали главным драйвером развития cashless-экономики в последние годы.

О конкурентности и перспективах украинского e-commece и fintech-отрасли

Американские венчурные фонды заинтересовались украинским финтехом после успеха Монобанка. Банковскому продукту без отделений на 2020 год удалось выйти на 3,2 млн клиентов с 66% активных карт. Поэтому планы на достижение результата в 5 млн клиентов вполне реализуемы уже в 2021 году. Это 100% украинский капитал, чем нельзя не гордиться.

В Украине есть другие успешные истории в своих нишах финансового рынка. К примеру, лидеры терминального рынка – компании iBox, EasySoft, Sistema и City24: они участвуют как в потребительской цепочке оплаты услуг, так и в cashless-трансформации, ведь являются главным источником пополнения банковских карт наличными. Не менее важно и развитие мобильных денег "большой тройки" операторов, ведь они предоставляют безналичную небанковскую альтернативу для большого сегмента клиентов.

Естественно, такой рост предполагает развитие защиты платежей. Однако лучшая защита денег клиента – личный опыт самого клиента, его опытность и осознанность в финуслугах, которую активно развивают и банки, и регулятор.

Напомним, в ноябре 2020 года CEO LeoGaming Алёна Дегрик Шевцова была номинирована на звание fintech-эксперта года от PaySpace Magazine Awards 2020.