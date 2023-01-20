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Родом из Сум: появились подробности о командире разбившегося вертолета в Броварах

Дарья Дурова
Общество
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Трагедия в Броварах

Во время трагического крушения геликоптера в Броварах Киевской области 18 января погиб украинский военный, командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Василенко Александр Николаевич. Он родился в Сумах.

Видео дня

Об этом 29 января "Суспільному" рассказала советник главы ОВА по вопросам медиа и информационной политики Алена Яцина. Церемония прощания с украинцем состоится сперва в Нежине, затем – в Сумах.

Александр Василенко разбился 18 января 2023 года

Напомним, что вертолет ГСЧС упал на детский сад в городе Бровары утром 18 января, около 8:00. В это время родители как раз вели детей в садик. Здание в результате загорелось.

Никто из 10 человек (трое – это члены экипажа, семь – руководство Министерства внутренних дел Украины), которые находились на борту воздушного судна, не выжил

Разбор завалов детского сада

В результате авиакатастрофы погибли:

– министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;

– первый заместитель главы МВД Евгений Енин;

– государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;

– заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;

– начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко;

– старший оперативник в особенно важных случаях национального департамента полиции Андрей Маринченко;

– ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;

– командир воздушного судна Александр Василенко;

– пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко;

– бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Детский сад в городе Бровары

Всего в катастрофе погибли 14 человек, среди которых один ребенок. Еще 25, (в том числе 11 несовершеннолетних), получили ранения.

Временным исполняющим обязанности главы МВД Украины стал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Разрушения
В детском саду был пожар
Место трагедии с высоты

Как писал OBOZREVATEL:

– О причине ЧП с геликоптером говорить пока рано. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что авиакатастрофу могла вызвать совокупность факторов. Их оценкой и расследованием будет заниматься специально созданная комиссия.

– На данный момент рассматривается несколько версий катастрофы. Выяснение всех обстоятельств продлится по меньшей мере несколько недель. 

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