Родом из Сум: появились подробности о командире разбившегося вертолета в Броварах

Во время трагического крушения геликоптера в Броварах Киевской области 18 января погиб украинский военный, командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Василенко Александр Николаевич. Он родился в Сумах.

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Об этом 29 января "Суспільному" рассказала советник главы ОВА по вопросам медиа и информационной политики Алена Яцина. Церемония прощания с украинцем состоится сперва в Нежине, затем – в Сумах.

Напомним, что вертолет ГСЧС упал на детский сад в городе Бровары утром 18 января, около 8:00. В это время родители как раз вели детей в садик. Здание в результате загорелось.

Никто из 10 человек (трое – это члены экипажа, семь – руководство Министерства внутренних дел Украины), которые находились на борту воздушного судна, не выжил.

В результате авиакатастрофы погибли:

– министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;

– первый заместитель главы МВД Евгений Енин;

– государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;

– заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;

– начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко;

– старший оперативник в особенно важных случаях национального департамента полиции Андрей Маринченко;

– ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий;

– командир воздушного судна Александр Василенко;

– пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко;

– бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Всего в катастрофе погибли 14 человек, среди которых один ребенок. Еще 25, (в том числе 11 несовершеннолетних), получили ранения.

Временным исполняющим обязанности главы МВД Украины стал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Как писал OBOZREVATEL:

– О причине ЧП с геликоптером говорить пока рано. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что авиакатастрофу могла вызвать совокупность факторов. Их оценкой и расследованием будет заниматься специально созданная комиссия.

– На данный момент рассматривается несколько версий катастрофы. Выяснение всех обстоятельств продлится по меньшей мере несколько недель.

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