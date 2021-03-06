В НАН предупредили о плохих последствиях, если не вакцинировать 100 тысяч украинцев ежедневно
Член Национальной академии наук, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко считает, что Украине необходимо до конца 2021 года сделать вакцинацию от COVID-19 30 млн гражданам.
По его словам, если это не произойдет, то "будет очень плохо для людей". Соответствующее заявление Комиссаренко сделал в эфире телеканала "Украина 24".
"Дело в том, что получают все большее распространение варианты вируса, которые будут менее чувствительными, а некоторые, возможно, вообще не чувствительными к существующим вакцинам", – рассказал специалист.
Комиссаренко уверен, если Украина попадет в промежуток времени, когда уже появятся эти варианты коронавируса, то это будет очень плохо для населения.
Он добавил, что вакцинация – единственный путь к коллективному иммунитету. По его словам, все страны мира пытаются приложить максимум усилий, чтобы провакцинировать свое население, но "наша медицина этого не планирует".
"Нам надо провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, надо убедить людей, что вакцина является единственным путем для выработки коллективного иммунитета, что это единственный путь побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь. Для этого мы каждый день должны иммунизировать 100 тысяч человек", – подытожил академик.
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