Академик объяснил, сколько украинцев необходимо провакцинировать, чтобы остановить пендемию COVID-19

До конца 2021 года в Украине необходимо провакцинировать 30-35 миллионов человек, чтобы преодолеть пандемию COVID-19 в стране.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комиссаренко. Он прокомментировал план вакцинации, разработанный украинским Министерством здравоохранения.

Ученый отметил, что люди, которые выступают категорически против вакцин, создают опасность не только для себя и своих близких, но и для всей страны.

По мнению Комиссаренко, эффективно противостоять вирусу можно только в том случае, если большинство людей будет нечувствительны к его действию. Для этого у них должен выработаться активный иммунитет.

"Но это будет зависеть как минимум от двух факторов: от состояния иммунитета человека и от качества вакцины. Я очень надеюсь, что у Украины будут высококачественные вакцины", – пояснил академик.

Он подчеркнул, что вакцинация 20 миллионов человек, как предусматривает план Минздрава, – это мало, но лучше чем 4 или 8 миллионов.

Ученый подчеркнул, что провести массовую иммунизацию надо как можно в более сжатые сроки.

"Я убежден, что два или полтора года – слишком долго. Надо приложить максимум усилий для более полной – 30-35 миллионов граждан Украины – и своевременной вакцинации, завершить ее до конца 2021 года", – сказал ученый.

Он также отметил, что сложно предсказать, как долго будет вакцина защищать организм человека от коронавируса. Но она точно обеспечит более сильный иммунитет, чем перенесенное заболевание.

"Вообще, считается, что чем тяжелее было течение заболевания, тем мощнее будет у человека иммунитет после выздоровления, потому что самая большая стимуляция иммунной системы была во время тяжелого заболевания. А у тех, кто перенес COVID-19 очень легко, возможно, иммунный ответ будет слабее", – уточнил биохимик.

При этом он посоветовал делать прививки всем: и тем, кто перенес заболевание, и тем, кто не был инфицирован.

"Единственное – в первую очередь надо все же иммунизировать тех людей, которые еще не болели. Потому что у тех, кто переболел, может еще быть определенный иммунитет, и они еще могут немного подождать, пока будут иммунизированы другие", – сказал Комиссаренко.

Как писал OBOZREVATEL, оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от коронавируса. Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Главный санитарный врач – заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что количество доз бесплатной вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX, которую должна получить Украина, может увеличиться в два раза – с 8 до 16 миллионов.