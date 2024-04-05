Аисты Грицько и Одарка: как птицы с Полтавщины стали звездами сети

Уже второй год вся Украина восторженно наблюдает, как на Полтавщине выводит птенцов семья аистов – Одарка и Грицько. Они являются подлинными звездами соцсетей и попадают в новостные сюжеты.

Трансляцию запустили студенты кафедры экологии и зоологии Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Кафедра является научным куратором парка "Пирятинский", вблизи которого поселились птицы, а камера для наблюдения за парой аистов помогает студентам лучше изучить их жизнь.

Первая попытка

Грицько и Одарка впервые прославились в прошлом году, когда 15 мая ученые запустили онлайн-трансляцию из гнезда. Многие увлеклись ежедневным наблюдением за тем, как птицы воспитывают птенцов, открыв для себя, насколько интересным может быть это занятие.

Однако в июне поток был остановлен по требованию Службы безопасности Украины. В кадр попадала часть трассы в деревне Леляки. Это могло быть опасно, поскольку россияне взламывают онлайн-камеры и используют их данные для сбора информации и наведения ракет. Из-за этого на время военного положения действует запрет на подобные потоки.

Успешный сезон

Ко второму сезону своеобразного реалити о жизни птиц ученые подготовились лучше. Камеру разместили под таким ракурсом, с которого не видно никаких чувствительных объектов. К тому же закрепили ее у гнезда 4 марта – еще до возвращения птиц с юга.

"Восстановили мы трансляцию потому, что начали прилетать аисты с зимовки. В прошлом году они прилетели 20 числа, поэтому в этом году мы подготовились заранее", - рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Анатолий Подобайло.

Первым в гнездо прилетел Грицько. По словам ученого, именно так принято у аистов, чтобы самец готовил место для своей пары. Через несколько дней к Грицьку присоединилась и Одарка.

По состоянию на начало апреля пара уже отложила два яйца. Аисты являются моногамными птицами – они формируют пару на всю жизнь, высиживают потомство поочередно и каждый год приводят новый приплод с одним и тем же партнером.

По словам Подобайло, и по прошлогодним наблюдениям, и по текущему сезону ученые сохранили большой объем видео. С его помощью они фиксируют все события из жизни аистов – когда они прилетели в гнездо, когда спаривались, отложили яйца и вывели птенцов.

Чем знамениты Грицько и Одарка

Герои своеобразного онлайн-шоу Грицько и Одарка привлекли внимание ученых тем, что оказались очень успешными родителями. Так за 2022 и 2023 год они вывели суммарно аж 9 птенцов, при том, что в среднем пара аистов как правило имеет 2-3 детенышей за сезон.

Запустить трансляцию из гнезда аистов в Пирятинщине ученые хотели еще в 2021 году, но планы пришлось отложить. Причина все та же – полномасштабное вторжение российских захватчиков.

В частности, приборы, которые должны обеспечивать наблюдение за птицами, оказались на Салтовке в Харькове. Спасти их удалось только потому, что работник парка, ответственный за эту технику, спрятал ее в погребе. Достать приборы удалось только после освобождения Харьковщины.

Аист является важным для украинцев символом. Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие приметы связаны с аистами в народе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.