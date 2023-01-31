Ахметов запускает проект 'Сердце Азовстали' и выделил 1 млрд. защитникам Мариуполя

Фонд Рината Ахметова запускает новый благотворительный проект. Его название – "Сердце Азовстали". Ахметов выделил 1 млрд. грн. для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших героев.

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Об этом сообщила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко в Facebook. Она будет координировать запуск проекта и его презентацию, которая состоится в феврале.

"Думаю, что презентацию сделаем в Киеве через 2-3 недели", – отметила Емченко.

Выделенные средства будут направлены на лечение, реабилитацию, поддержку украинских воинов, защищавших Мариуполь, и на помощь семьям погибших.

"Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины", - подчеркнул Ринат Ахметов.