Ахметов выделил 60 миллионов гривен на проект по возрождению Мариуполя

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов выделил $1,5 млн на проект по восстановлению Мариуполя после деоккупации Россией – Mariypol Reborn. Это самый масштабный в Европе проект по возрождению города со времен Второй Мировой войны. Он будет реализован по поручению Павла Кириленко, главы Донецкой ОВА, при поддержке ЕБРР, Всемирного банка, USAID, компаний SCM и Метинвест. Также к проекту уже присоединились ряд городов, готовых помочь с восстановлением – Варшава, Гданьск, Вроцлав, Утрехт.

Видео дня

"Год назад российская армия изо дня в день уничтожала город Мариуполь, унося жизни и разрушая судьбы сотен тысяч мирных мариупольцев и мужественных защитников города. Год назад и навсегда Мариуполь стал символом человеческого бедствия и символом несокрушимости украинских воинов", – заявил Ахметов, комментируя свое решение.

По его словам, эти деньги будут направлены на развитие проектного офиса Mariypol Reborn: он будет заниматься поиском партнеров и лучших решений, а также привлекать горожан для формирования совместного видения будущего города.

"Но разрушение и оккупация Мариуполя не должно стать концом его истории. Я уверен, что именно Мариуполь должен стать символом возрождения нашей страны после войны", – подчеркнул Ахметов.

Напомним, проект Mariypol Reborn состоит из пяти этапов: написание визуального плана, формирование плана быстрых действий, оценка повреждений и ущерба, формирование стратегии по возрождению, и ее реализация. Работа уже ведется: мариупольцы, совместно с участниками проекта, занимаются формированием визуального плана своего возрожденного города.

Ринат Ахметов неоднократно заявлял, что считает Мариуполь украинским городом, который обязательно будет освобожден от российской оккупации. Также он отмечал, что город будет возрожден, и лично он не пожалеет на это ни сил, ни денег.