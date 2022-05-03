Ахметов передал ВСУ и на гуманитарные программы $72 млн – Forbes

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала войны отдал в поддержку Вооруженных сил Украины и на гуманитарные программы пострадавшим от войны 72 млн долларов.

Об этом свидетельствуют подсчеты украинского Forbes.

"Ахметов объединил ресурсы и возможности бизнесов SCM, своего фонда и клуба "Шахтер", чтобы помогать украинцам. Очень многим украинцам – по подсчетам прессслужбы SCM, помощь получили 2,1 млн человек, или каждый 20 украинец", - говорится в статье .

По подсчетам Forbes, Ахметов отдал на нужды армии и соотечественников больше средств, чем все остальные владельцы крупного бизнеса вместе взятые.

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"Самый богатый украинец развивает семь направлений помощи: гуманитарное (еда, лекарства, одежда, эвакуация и архив свидетельств украинцев о войне); поддержка ВСУ и ТРО; помощь переселенцам в городах присутствия бизнеса SCM; бесплатная электроэнергия для медиков и военных; доставка гуманитарки из Европы; шелтер на домашнем стадионе "Шахтера" и благотворительное турне команды; софинансирование иновещания FreeДом", - пишет Forbes.

В список Forbes вошли предприниматели, которые потратили на поддержку ВСУ более $2 млн.

"Целью проекта – не пиарить представителей крупного бизнеса, а показать их пример и вдохновить всех украинцев в поддержку страны", - пояснили авторы исследования.