Ахеджакова о протестах сторонников Навального: Россия проснулась

Российская актриса Лия Ахеджакова считает, что протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального являются "пробуждением" России.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24". По словам актрисы, она не ожидала такой реакции российской общественности в ответ на действия властей в отношении Навального и не верила, что такое может произойти.

"Я потрясена абсолютно, а Питер еще и переплюнул Москву. А Екатеринбург всех переплюнул. И даже маленькие города. Люди вышли, очевидно, что-то сдвинулось", – призналась Ахеджакова.

По словам актрисы, люди вышли на улицы несмотря на дождь, морозы и ночное время суток. Она добавила, что при этом нет никаких разговоров о том, "что маленьких детей должны были вывести и подставить".

"Вышли, действительно, молодые люди и кто постарше. И это настолько неожиданно, и это так прекрасно. Россия проснулась", – сказала Лия Ахеджакова.

Она также отметила, что никто не ожидал, что возвращение Алексея Навального в Россию после его отравления и лечения "станет таким триггером".

"Мы не можем предположить, что еще сдвинет сознание людей и даст толчок этому противостоянию. Во всех городах России кричат замечательные трогательные речевки, люди выходят, едут автомобили и сигналят – невероятное произошло", – резюмировала актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лия Ахеджакова назвала поступок Навального "колоссальным мужеством". Она также отметила, что в России пришло время, когда уже "хватит молчать".