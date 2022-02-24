Аэропорты Харькова и Днепра приостановили работу до утра: что известно

Аэропорты Харькова и Днепра вечером 23 февраля временно приостановили вылет и прибытие самолетов. Закрыты они будут минимум до 7:00 четверга, 24 марта.

Об этом сообщается на табло обеих аэропортов. Некоторые рейсы были и вовсе отменены.

Так, прибытие рейса из Шарм-ель-Шейха в Харьков задержано до 11:00 (борт должен был приземлиться в 00:55), а рейс из Киева отменен.

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Как пишет Avianews, единственная взлетно-посадочная полоса не принимает рейсы с 20:35 до 8:35. В Днепре аэропорт закрыт с 00:00 до 7:00.

О причинах такого решение ничего не сказано. Предполагается, что это может быть связано с мерами предосторожности, поскольку Харьков расположен в 20 км от границы с Россией, а Днепропетровщина граничит с Донецкой областью.

Как сообщал OBOZREVATEL, главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник фактически попросили главу Кремля Владимира Путина ввести российские войска на Донбасс. Они обратились к нему с просьбой помочь "отразить атаку украинских военных".