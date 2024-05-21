Адвокат объяснил нюансы с обновлением данных в "Резерв+" и QR-кодом

Мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" пока что не создает QR-коды военно-учетного документа после обновления данных. Этот функционал заработает позже.

Об этом OBOZ.UA рассказал украинский адвокат Олег Горбачев. Эксперт отметил: по его информации, такой технической возможности еще нет. На разработку и реализацию нужно некоторое дополнительное время.

"Такой QR-код был введен в соответствии с порядком оформления, создания и выдачи военно-учетного документа для военнообязанных, призывников и резервистов. Этот порядок был утвержден в соответствии с постановлением Кабинета министров от 16 мая этого года, и теперь в военно-учетном документе, если он формируется в электронной форме, то есть в приложении "Резерв+", должен отображаться QR-код... Такая ситуация, однако, это будет реализовано чуть позже", – сказал адвокат.

Ожидается, что QR-код будет отображаться у каждого авторизированного пользователя "Резерв+".

"В дальнейшем, когда такая функция, как формирование QR-кода, будет доступна, в приложении не должно быть никаких проблем у лиц, выбравших способ обновления данных с помощью электронного кабинета "Резерв+", – считает Горбачев.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" относительно себя.

– Уже по состоянию на 10:43 того же дня в "Резерв+" успешно авторизовались 150 тысяч граждан.

– В МО призвали невоеннообязанных украинцев не загружать указанное мобильное приложение. Это приводит к излишней нагрузке на систему и как следствие – сбоям.

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