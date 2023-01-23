ADRA Ukraine поможет пострадавшим от ракетного удара РФ в Днепре
Благотворительная организация ADRA Ukraine оказывает помощь пострадавшим, а также потерявшим родных или близких в результате ракетного удара по многоэтажному дому в городе Днепре.
Помощь оказывается в таких направлениях, как проживание и питание, кому нужна эвакуация в другие регионы страны. Пострадавшим, которым необходимо содействие в восстановлении жилья. Лицам, которым требуется консультация психолога или другой вид помощи.
Каждый, кто нуждается в вышеуказанных видах помощи, может обратиться на горячую линию ADRA Ukraine за номерами телефонов:
Проживание и питание:
+38 067 333 17 52;
+38 093 170 67 39;
+38 050 615 57 50.
Эвакуация:
+38 050 572 04 07;
+38 067 203 62 48.
Психологическая помощь: +38 095 276 04 91.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, 16 января стало известно о гибели уже 40 человек.
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