ADRA Ukraine поможет пострадавшим от ракетного удара РФ в Днепре

Благотворительная организация ADRA Ukraine оказывает помощь пострадавшим, а также потерявшим родных или близких в результате ракетного удара по многоэтажному дому в городе Днепре.

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Помощь оказывается в таких направлениях, как проживание и питание, кому нужна эвакуация в другие регионы страны. Пострадавшим, которым необходимо содействие в восстановлении жилья. Лицам, которым требуется консультация психолога или другой вид помощи.

Каждый, кто нуждается в вышеуказанных видах помощи, может обратиться на горячую линию ADRA Ukraine за номерами телефонов:

Проживание и питание:

+38 067 333 17 52;

+38 093 170 67 39;

+38 050 615 57 50.

Эвакуация:

+38 050 572 04 07;

+38 067 203 62 48.

Психологическая помощь: +38 095 276 04 91.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, 16 января стало известно о гибели уже 40 человек.

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