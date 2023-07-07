'Абсолютно светлый ребенок': Зеленский в Праге встретился с украинским мальчиком, проходящим лечение в Чехии. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля во время визита в чешскую столицу Прагу встретился с украинским мальчиком, проходящим лечение в европейской стране. 14-летнего мальчика зовут Антон Коцко. Он из города Борислав Львовской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ОП. Встреча состоялась при участии президента Чешской Республики Петра Павела (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Антон Коцко с марта 2022 находится в Чехии на лечении. Мальчик мечтал встретиться с президентом Украины и даже записал видеообращение к нему. В ответ глава государства тоже записал обращение для Антона", – говорится в сообщении.

Во время встречи Зеленский поинтересовался делами парня и подарил ему марку с изображением пса Патрона с лозунгом "Сильные вместе".

"Желаю тебе победы и благодарю за твою крепкую веру", – сказал глава государства.

"Господин президент, я очень рад, что мы сегодня встретились, это было мое заветное желание", – ответил мальчик и поблагодарил Зеленского за подарок.

Ребенок подарил президенту футболку со своим рисунком и надписью "Вместе мы сила", сувенир в форме сердца, а также фигуру богини правосудия Фемиды.

"Большая благодарность вам за то, что вы ведете Украину к победе. Хочу подарить вам богиню правосудия Фемиду, чтобы в Украине процветали честность и неподкупность, а любое зло было справедливо наказано. Я вижу в этой богине то, что вы показываете миру каждый день. Я горжусь вами и всей Украиной!" – добавил он.

Гарант тоже поблагодарил подростка и подчеркнул, что сейчас очень важно быть в единстве.

Кроме того, Антон Коцко вручил подарки Петру Павелу и поблагодарил его за гостеприимство Чехии.

"Совершенно светлый мальчик, который искренне гордится и верит в Украину. Антон, мне было очень приятно сегодня встретиться и пообщаться с тобой. Желаю тебе победы и благодарю за твою крепкую веру!" – прокомментировал встречу Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках поездки в Болгарию 6 июля Зеленский встретился с премьер-министром Николаем Денковым и с президентом Руменом Радевым. Темами переговоров, в частности, стали оборонное сотрудничество, украинская формула мира и общие возможности в Черноморском регионе. В ходе визита также была заключена совместная декларация о поддержке членства Украины в НАТО.

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