Абоненты "Киевстар" собрали более 22 млн гривен для военных
22 866 614 гривен собрали абоненты Киевстар на гуманитарные нужды ВСУ благодаря Суперсиле "Помощь ВСУ". Сейчас более 104 тысяч абонентов регулярно поддерживают наших военных , подключив эту услугу к своему тарифу.
Украинские военные нуждаются в постоянной помощи каждого гражданина. Поэтому Киевстар не только сам системно поддерживает защитников и защитниц, но дает своим клиентам легкие способы приобщиться к благотворительности. Все средства, которые абоненты вместе с оператором собирают благодаря Суперсиле "Помощь ВСУ", перечисляются в фонд "Вернись живым", занимающийся компетентной помощью армии более 8 лет.
Присоединиться к поддержке ВСУ можно лишь в нескольких простых шагах:
- Перейти на тарифы, в которых доступна Суперсила "Помощь ВСУ".
- Подключить Суперсилу "Помощь ВСУ".
- Уплачивать за свой тариф как обычно. После каждой оплаты до 50 грн будут идти в фонд Вернись живым.
Напомним, что ранее абоненты с данной Суперсилой были участниками таких благотворительных проектов Киевстар, как #ДорогиПеремоги та #ДоброПереможе.
Благодаря этим активностям удалось собрать деньги и закупить десятки качественных новых пикапов для военных. И сейчас средства, собранные с помощью Суперсилы "Помощь ВСУ", также тратятся на закупку пикапов, выполняющих важную гуманитарную роль: доставка продуктов или медикаментов нашим защитникам или перевозка раненых от линии боевого столкновения.