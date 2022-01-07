Сегодня мы могли бы быть оккупантами Казахстана. Но ними не стали. А еще мне давно хотелось узнать – кто был в составе войск, оккупировавших Польшу в 1939-м, со стороны "советов"? Кроме россиян там могли быть украинцы? И это отвратительно. В современном же мире, имея массу источников информации, вляпаться в оккупацию чужого независимого государства – еще отвратительнее.

Что бы ни говорили про Украину, как бы ни унижали ее собственные граждане (буквально вчера в очереди в кассу банка слышу заезженное: "это только в нашей стране такое может быть...") – почему мы сегодня не в ОДКБ? А все-таки, почему мы сегодня не оккупанты? Значит, оторвались? Значит, ушли вперед?

Малороссийская душонка ждет восстановления "советского союза", но украинская требует свободы, и ее же, свободу, уважает – казахскую, беларусскую, грузинскую...

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Подозреваю, что убить впервые – сложно. Вернее, сложно с этим жить. Но когда ты делаешь это во второй раз, в третий – то далее это идет "по накатанной". Абхазия-Осетия, Донбасс, Сирия, Ичкерия, Казахстан... Вчера прочитала, что российские войска стреляют на поражение. В мирных людей. Вот так, по накатанной. Потому что уже не сложно, уже не тяжело, им уже не понятно, что может мучить совесть. Ее там нет.

Но самое важное – нас нет среди оккупантов. Нас сегодня нет в Казахстане. И это о многом говорит.

Не унижайте свою страну. Не оскорбляйте Украину по мелочам – просто выделите главное. Посмотрите на факты. Мы давно пересели в другую лодку.