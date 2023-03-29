90% украинских подростков хотят быть полезными во время восстановления Украины

Подавляющее большинство украинских подростков видят свое будущее именно в Украине и стремятся быть полезными во время восстановления своей страны после войны. Украинская молодежь готова брать на себя ответственность и хочет быть частью Победы.

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Таковы результаты всеукраинского социологического исследования "Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее", проведенного при поддержке гуманитарной организации Plan International. Его результаты презентовал благотворительный фонд "Клуб Добродеев", а опрос проводила компания Kantar среди подростков 13-19 лет со всей Украины.

Результаты исследования демонстрируют, что сегодня волнует украинскую молодежь больше, чем она видит свою реализацию и где планирует свое будущее.

Согласно опросу, 86% украинских подростков видят свое будущее именно в Украине. По сравнению с аналогичными исследованиями до полномасштабного вторжения, эта цифра выросла втрое.

90% подростков стремятся быть полезными во время восстановления Украины, развивая экономику и инфраструктуру, в частности через волонтерскую деятельность.

Украинская молодежь хочет быть полезна и приближать победу Украины. 43% опрошенных молодых людей уже приобщались к волонтерству – собирали средства для Вооруженных сил Украины, плели маскировочные сетки, упаковывали помощь или готовили и раздавали еду и т.д.