Врач о вспышке COVID-19 в Киеве: больницы заполнены, на кислороде 90% пациентов. Интервью

Больницы Киева почти полностью забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, подавляющее большинство – на кислородной терапии. В реанимацию стало попадать больше молодых людей, чем это было раньше.

Медицинские учреждения нуждаются в кислороде. Если до начала эпидемии одной больнице могло хватить около 3,5 тонн в год, то теперь только за одни сутки может уходить около 5 тонн.

Об этом рассказала в интервью OBOZREVATEL главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

– Киевские медики не скрывают, что больницы практически заполнены, а на госпитализацию попадают самые тяжелые.

– Больницы действительно почти на 100% заполнены тяжелыми пациентами. Почти 90% – кислородзависимые, что свидетельствует о тяжести болезни. Если до эпидемии нам в год хватало 3,5 тонны кислорода, то теперь только за одни сутки уходит 5!

Пациенты помолодели. В прошлом году у нас не было в реанимации до тридцати-сорока лет, а теперь есть. Болезнь протекает более агрессивно и декомпенсируется сопутствующей патологией.

Главный врач 4-й городской больницы Киева Татьяна Мостепан Главком

Но при этом, несмотря на такое сложное время, на такое количество скорых по городу и такую заполненность стационаров, люди продолжают игнорировать все правила безопасности. Это большая проблема и большая беда, не знаю, как с ними договариваться.

Сейчас потеплело, начнутся пикники и массовые собрания. Хочу обратиться к людям, чтобы побереглись. Если вы не уверены, что здоровы, не надо идти и собираться вместе, тем самым подвергая риску себя и своих близких. Мест в больницах фактически нет. И если люди в дальнейшем будут игнорировать правила – на них не хватит ни количества коек, ни медиков. Врачи за этот год падают с ног и уже не видят абсолютно никакого конца.

– Медики говорят, стало сложнее подбирать лечение, препараты не работают, а пациент тем временем ухудшается.

– Все оказывают медицинскую помощь в соответствии с протоколами. Но болезнь действительно более агрессивна. В прошлом году у нас не было такой заполненности, чтобы 90% пациентов находилось на кислороде. Мы выписывали и 92-летних, был даже 102-летний пациент.

Если болезнь протекает в средней степени тяжести и контролируемая, стационар не нужен. Но если состояние начало ухудшаться, а это сатурация менее 92, температура, которая не сбивается элементарными жаропонижающими препаратами "Парацетамол" или "Ибупрофен" в течение нескольких дней, обязательно надо обращаться в стационар. Многие пациенты пропускают этот момент и приезжают уже задыхаясь.

Здоровым людям рекомендуется побольше бывать на свежем воздухе, полноценно питаться и иметь здоровый сон. Но прогулки – это не пойти в толпу, а лучше в лес или парк.

– Что вас сейчас удивляет в ситуации с коронавирусом?

– Не так, чтобы удивляло, видим, что он стал значительно более агрессивным. Очень сложно возвращать к жизни тяжелых больных. Даже если вируса в организме уже нет, пациент все еще слаб, имеет осложнения, которые долечиваем.

В прошлом году критическими днями считались 9-12-й, потом болезнь начинала отступать. Сейчас эти дни уже далеко.

Молодежь, конечно, более или менее нормально переносит, а вот пожилые люди...

Медики "скорой" госпитализируют больного коронавирусом в 4-ю городскую больницу Киева Фейсбук 4-й городской больницы Киева

– Это возрастная группа 50+?

– 50+ и особенно те, у кого есть сопутствующие патологии, онкология, сахарный диабет, ожирение – вот они очень трудно поддаются лечению. Есть психосоматические нарушения, многие не выдерживают эмоционально. Лечение от коронавируса требует организации: надо лежать на животе, дышать через кислородную маску. Многие этого не делают, что влечет за собой последствия. Люди раздражены.

Есть такие, кто опускает руки и начинает сдаваться. У нас с ними работает психолог. Кроме того, что лечим, стараемся еще подбадривать и поддерживать.

– Насколько часто молодежь сложно переносит коронавирус?

– Главное вовремя обратиться за медицинской помощью. Тяжелее переносят те, у кого есть сердечно-сосудистые патологии. Тем, кто переболел, не надо себя перегружать. Много гулять на свежем воздухе.

– Бывают очереди со скорыми под больницей?

– Да. Как правило, состояние больных ухудшается после обеда, ближе к вечеру, и начинается массовое обращение. Каждый пациент на госпитализацию – это около сорока минут-час времени.

– В коридорах еще не лежат?

– Пока нет, но мы к этому готовимся. Если будет такая необходимость – будем размещать и в коридорах. Сейчас у нас лечится 437 больных, такого еще не было.

Осенью нам помогли больницы второй очереди, но сейчас и они не справляются. Мы не можем выйти на резерв, чтобы иметь свободные койко-места. Фактически все 100% больниц Киева заполнены. Это говорит о масштабе трагедии. Увеличилась смертность, но несмотря на всю загрузку и нагрузки, держим ситуацию под контролем. Больше умирают пациенты за 80 лет, имеющие кучу патологий. Как правило, онкология.

Но мы больница, которая полностью обеспечена кислородом, всеми медикаментами и изделиями для оказания медицинской помощи. Мы полностью обеспечены всей лабораторной службой и средствами диагностики на COVID-19 – ПЦР, ИФА, есть рентген, КТ, УЗИ экспертного класса, аппараты ИВЛ. Не все больницы в Украине имеют все то, что есть у нас. Поэтому держим наши показатели на достаточно высоком уровне.

– По словам семейного врача, сейчас "сыплятся здоровые мужчины, болезнь накрывает уже в первые дни инфицирования".

– Да, раньше коронавирус как бы разгонялся, а сейчас 2-3 дня – и пошел: температура до 40. Мужчины – те люди, которые, менее ответственно относятся к своему здоровью, ждут до последнего. И действительно, статистика не в их пользу.

– Немало врачей прогнозируют спад эпидемии ближе к концу апреля.

– Очень надеемся, что сейчас очередной пик, а позже, когда потеплеет, – волна пойдет на спад. Но если не будет разъединения контактов, вакцинации... Спад же должен на чем-то базироваться.