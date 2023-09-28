89% молодежи видят будущее Украины обнадеживающим: результаты опроса

Результаты исследования показали, что 89% участвовавших в нем украинцев видят будущее нашего государства обнадеживающим. Среди переехавших в Польшу из-за полномасштабного вторжения России этот показатель составляет 81%.

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса молодежи, проведенного Центром анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ), говорится на сайте учреждения. В этом вопросе опрашивали людей от 16 до 35 лет.

В то же время украинцы, проживающие в Польше, так же как и оставшиеся в Украине практически одинаково убеждены в победе нашего государства над российскими оккупантами – 98% и 97% соответственно.

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Также они хотят участвовать в процессах восстановления страны после войны.

Как отмечается в результатах опроса, 65% молодежи (от 16 до 35 лет), проживающей в Украине, не хотели бы переезжать в другое место. Основные причины, почему молодежь не хочет менять место жительства – это удовлетворение своим нынешним местожительством (44%), семья и друзья (40%), достаточное финансовое обеспечение для жизни (20%), патриотизм (15%).

61% украинцев в Польше не были на территории нашего государства после переезда в соседнюю страну. 47% планируют вернуться на Родину после победы, 19% намерены приехать в скором времени, а 11% – через некоторое время. 15% опрошенных молодых людей не планируют возвращаться домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев верят в то, что Вооруженным силам Украины удастся освободить все оккупированные территории. При этом многие опрошенные не согласны с идеей проведения переговоров со страной агрессором.

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