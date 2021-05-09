82-летняя бабушка из Винниччины стала звездой TikTok и собрала миллионы просмотров. Видео

82-летняя пенсионерка Нина Колодницкая из Винницкой области стала блогером и звездой TikTok.

Ежедневно она делится с своими подписчиками историями из деревенской жизни, а за месяц она уже собрала 50 тысяч подписчиков и миллион просмотров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина стала блогером месяц назад. В этом ей помогла 12-летняя внучка Алена, которая снимает и выкладывает видео в сеть. Ежедневно сельские истории смотрят десятки тысяч подписчиков и добавляется по тысяче пользователей каждый день. Видео, на котором она печет пирожки, набрало более миллиона просмотров.

Также Нина Колодницкая носит украинскую национальную одежду и пропагандирует быт нашего народа.

На видео в соцсетях бабушка не зарабатывает и хочет просто поделиться своими историями и опытом. Пока выходить в эфир помогают внуки, но она мечтает научиться делать это самостоятельно. Ради этого она заказала смартфон на свой 83 день рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве уже несколько лет "промышляет" дедушка, который живет в автомобиле и постоянно просит денег на ремонт машины и еду. Он стал легендой столицы, а видео с его участием набирают сотни тысяч просмотров в YouTube/