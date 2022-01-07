8 января: какой праздник, что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы, приметы и именинники

В субботу, 8 января, в Украине православные чтят Собор Пресвятой Богородицы. В этот день прославляют Деву Марию – матерь Иисуса Христа. Во всех церквях проходят торжественные службы, благодарственные речи в честь Богоматери. Также сегодня начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году – по древним украинским поверьям, в эти дни по земле странствует новорожденный Бог.

Свои именины празднуют Александр, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Анфиса, Мария, а по приметам сегодня смотрели, если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным. Что можно, а что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

В этот день вспоминают и тех, кто имел прямое отношение к Богородице при ее жизни – святого Иосифа Обручника – обрученного мужа Девы Марии, царя Давида – являвшегося предком Иисуса Христа по плоти, святого Иакова, который вместе с отцом сопровождал Марию с младенцем Иисусом во время бегства в Египет.

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В народе этот праздник получил название Бабьи каши или Бабий праздник. Он воспринимался как женский день, когда хозяйки устраивали колядки, посещали баб-повитух, угощали друг друга кашей, специально приготовленной для такого случая. Особое внимание уделяется роженицам и всем семьям, которые ждут рождения ребенка.

Маленького ребенка в этот день поднимали выше головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым.

В этот день были рады гостям. Если те заглядывали в жилище, то их обязательно приглашали в дом и угощали чем-то вкусным. Считалось, что это обязательно принесет хозяевам дома достаток.

В этот день те, кто хотел узнать свою судьбу, собирались на гадания. Предсказания полученные в тот вечер считались правдивыми. Так начинались святочные гадания, которые продолжались аж до Крещения.

Также в этот день поощрялась игра на музыкальных инструментах. Верующие 8 января обращались с молитвой к Святому пророку Давиду, который славится, как покровитель музыкантов. Еще его просили унять гнев, злость, просили его защитить от диких зверей, которые могли встретиться на пути человека.

В этот день категорически запрещался любой физический труд. Особенно пристально следили за тем, чтобы запрет не нарушали беременные женщины. Считалось, что те, нарушив правило, рискуют родить ребенка с неким физическим уродством. Также нельзя было браться за работу мужьям беременных;

Кисель в этот день был под запретом. На Руси его приготовление на 8 января соизмеряли с вестью о близкой смерти кого-то из родственников. Также нельзя было его пить;

"Смертельным" запретом также считается покупка веревки в этот день. Считалось, что ее приобретение сулит скорые похороны;

А вот хорошим знаком считалось вынести из дома всякий хлам: битую посуду, изжившие себя вещи, старую мебель;

Детей в этот день следовало пестовать, радовать, играть с ними, подымать выше головы и желать им крепкого здоровья и долгих лет;

Колядников следовало щедро накормить и поблагодарить за праздничные колядки.

Если в этот день стояла морозная погода, то это предвещало холодное лето;

Вороны, кружащие над головой, предвещали скорую вьюгу;

Снежинки липнут к ладоням – скоро нагрянет оттепель;