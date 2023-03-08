Блог | Николай Томенко: 8 марта в истории Украины: как начиналось мародёрство Московщины-России против Руси-Украины

Долучився до проекту двох видавництв "АртЕк" та "Веселка" (Сергій Поночовний, Олексій Кононенко), який називається "Звичайний РАШИЗМ: правда війни".

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Тож допомогаю описати, передовсім для міжнародної спільноти, історію варварства і мародерства у виконанні Московщини, яка згодом вкравши нашу назву "РУСЬ", самоназвалася Росією.

Перший випадок війни варварства від пращурів московитів-росіян проти давнього Києва, що був описаний у літописних джерелах, стався саме 8 БЕРЕЗНЯ 1169 року.

Батько україської історії Михайло Грушевський у своїй знаменитій праці "Історія України-Руси" так описує передумови цієї трагічної події в Києві. "До тепер Ростовського-суздальська область…ся…слов’янська займанщина на фінськім грунті, не відігравала якоїсь важнійшої ролі: там сиділи молоді князі, для котрих обітованною землею була "Русь"-Україна, котрих мрії крутилися коло Києва.

Юрій Мономахович, що першим надав важнійшне значення сій землі, належав ще до сеї категорії князів…Але по нім наступив його другий син Андрій - чоловік інших симпатій й інших політичних поглядів. Він виріс на Поволжі, і Русь-Україна з її довгою історією вироблених форм життя була для нього чужа, і несимпатична. Він потайки від батька втік з Вишгорода у 1155 р. до Суздаля, забравши з собою палядіум будущої Московської держави - вишгородську ікону Божої матері, привезену з Візантії (потім прозвана Володимирською вона послужила головною святощею, палядіумом нових політичних центрів Суздальщини - Володимира і пізніше - Москви).

Так починалася ІСТОРІЯ МАРОДЕРСТВА Московщини-Росії проти Руси-України.

А вже 8 березня 1169 року, в середу другого тижня посту, війська Андрія суздальського захопили Київ і не дали йому помилування:

"Два дні грабували…весь город, Подоліє і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю і не було милосердя нікому ні звідки: церкви горіли, християн убивано, інших брали в неволю… церкви обдирали з ікон, книг, риз, і дзвони всі позабирали".

"Не раз брали Київ перед тим, але його брали перед тим претенденти, щоб сю столицю Руси собі присвоїти…тепер - його брав тяжкий ворог лише з тим, щоб його знищити, понизити, зруйнувати. Літопис мала право сказати, що сього ще ніколи в Києві не бувало".

Так починалася історія ВАРВАРСТВА Московщини-Росії проти Руси-України!

Пам‘ятаємо нашу історію!

Вивчаємо наші історичні уроки!