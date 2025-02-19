6-летняя Диана из Мелитополя получила слуховые аппараты, снабженные Фондом Рината Ахметова

Семья Дианы – вынужденные переселенцы из Мелитополя. Когда девочке исполнилось три года, мама обратила внимание, что ее ребенок почти не издает звуков и совсем не реагирует на громкие взрывы. Впоследствии медики диагностировали у нее пороки слуха. Недавно 6-летняя Диана получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под нужды ребенка.

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Аппараты, которые будет носить Диана – сверхсовременные, говорит Галина Иващенко, слухопротезистка Центра слуха. Они улучшают качество слуха, а также обеспечивают комфорт и удобство в использовании. В частности, этот слуховой аппарат поможет девочке слышно высокие частоты – звуки, которые раньше она даже не могла распознавать. Теперь девочка сможет изучить мир по-новому.

"Ребенок будет слышать весь спектр и весь диапазон звука. Аппарат еще дополнительно усиливает высокие частоты, подходит под ее аудиограмму. То есть ему будет удобно и комфортно. Благодаря Фонду Рината Ахметова ребенок уже будет слышен. Все когнитивные функции будут развиваться нормально", – объясняет слухопротезистка.

Мама Дианы, Анна, не сдерживает эмоций: наконец-то ее дочь сможет общаться со сверстниками. Это была ее величайшая мечта – быть услышанной и понятной. Впереди самое важное – подготовка к школе. Уже в сентябре Диана впервые переступит порог школы. Для нее это будет настоящий шаг в новой жизни.

"Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова за то, что они помогают таким деткам. Ибо эти суммы, я думаю, для любой среднестатистической семьи очень ощутимы. Теперь мы хотим поскорее пройти адаптацию. Она уже в аппарате лучше начала говорить. Чем быстрее мы начнем это делать, тем лучше она сможет подготовиться к школе", – говорит Анна.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" 5 миллионов детей получили разностороннюю поддержку. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.