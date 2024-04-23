591 тысяча украинцев получила психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова
Сегодня – Всеукраинский день психолога. В годы войны эти профессионалы помогают людям преодолевать стресс, психологические травмы и двигаться сквозь тьму к свету. Оказание психологической помощи – один из важнейших приоритетов деятельности Фонда Рината Ахметова с 2014 года.
Квалифицированную психологическую поддержку от Фонда уже получили 591 тысяча человек по всей Украине. В частности, это:
- практичные вебинары и видеоролики от экспертов-психологов Фонда;
- выездные консультации мобильных групп психологов для жителей прифронтовых территорий; переселенцев, врачей, учителей;
- работа психологов на переменах "Блогер Кэмп" с детьми, переживающими травму войны;
- помощь психологов взрослым и детям, пострадавшим от войны, проходящим курс реабилитации, обеспеченный Фондом;
- психологическая помощь людям после обстрелов жилых районов;
возможность поделиться собственной историей о пережитом во время войны и узнать истории других украинцев в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
Работа продолжается по всем направлениям. В мае снова отправятся в путь мобильные бригады психологов Фонда – в этом году они будут оказывать помощь в прифронтовых населенных пунктах Донбасса.
Музей "Голоса Мирных" – это крупнейший в мире архив историй украинцев о войне, который оказывает психотерапевтический эффект и способствует ментальному здоровью. Уже собрано более 100 тысяч живых рассказов. В разделе Музея "Голоса Мирных. Травма войны" и на YouTube-канале Фонда можно научиться работать с психологической травмой войны, пройти тесты, получить полезную информацию.
В рамках проектов "Реабилитация раненых детей", "Лечение и реабилитация раненых взрослых" профессиональная психологическая помощь оказывается специалистами Фонда людям, получившим ранения и травмы в результате боевых действий.
Во время отдыха и оздоровления пострадавших от войны детей в лагере "Блогер Кемп" с детьми и подростками работают психологи, окончившие курс "Травма войны", разработанный Фондом. Также они оказывают помощь детям и подросткам, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину. Для всех украинских детей Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует психологические и мотивационные проекты.