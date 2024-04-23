591 тысяча украинцев получила психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова

Сегодня – Всеукраинский день психолога. В годы войны эти профессионалы помогают людям преодолевать стресс, психологические травмы и двигаться сквозь тьму к свету. Оказание психологической помощи – один из важнейших приоритетов деятельности Фонда Рината Ахметова с 2014 года.

Квалифицированную психологическую поддержку от Фонда уже получили 591 тысяча человек по всей Украине. В частности, это:

практичные вебинары и видеоролики от экспертов-психологов Фонда;

выездные консультации мобильных групп психологов для жителей прифронтовых территорий; переселенцев, врачей, учителей;

работа психологов на переменах "Блогер Кэмп" с детьми, переживающими травму войны;

помощь психологов взрослым и детям, пострадавшим от войны, проходящим курс реабилитации, обеспеченный Фондом;

психологическая помощь людям после обстрелов жилых районов;

возможность поделиться собственной историей о пережитом во время войны и узнать истории других украинцев в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Работа продолжается по всем направлениям. В мае снова отправятся в путь мобильные бригады психологов Фонда – в этом году они будут оказывать помощь в прифронтовых населенных пунктах Донбасса.

Музей "Голоса Мирных" – это крупнейший в мире архив историй украинцев о войне, который оказывает психотерапевтический эффект и способствует ментальному здоровью. Уже собрано более 100 тысяч живых рассказов. В разделе Музея "Голоса Мирных. Травма войны" и на YouTube-канале Фонда можно научиться работать с психологической травмой войны, пройти тесты, получить полезную информацию.

В рамках проектов "Реабилитация раненых детей", "Лечение и реабилитация раненых взрослых" профессиональная психологическая помощь оказывается специалистами Фонда людям, получившим ранения и травмы в результате боевых действий.

Во время отдыха и оздоровления пострадавших от войны детей в лагере "Блогер Кемп" с детьми и подростками работают психологи, окончившие курс "Травма войны", разработанный Фондом. Также они оказывают помощь детям и подросткам, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину. Для всех украинских детей Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует психологические и мотивационные проекты.