38 лет от катастрофы на ЧАЭС: как советские власти пытались скрыть масштаб трагедии и почему это ускорило распад СССР

В пятницу, 26 апреля, исполняется 38 лет со дня самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. Она унесла жизни тысяч людей и нанесла непоправимый вред экологии Европы.

С тех пор в эту дату в Украине ежегодно поминают всех людей, погибших или пострадавших от Чернобыля, а также чтят ликвидаторов последствий аварии. OBOZ.UA решил напомнить главные факты о трагедии, как советские власти пыталась скрыть ее масштаб и почему это только ускорило распад СССР.

Авария на Чернобыльской АЭС

В ночь на 26 апреля 1986 года, в 01:23, на четвертом энергоблоке станции раздался мощный химический взрыв, повлекший за собой разрушение части реакторного блока и машинного зала. В результате возник пожар, который перевернулся на крышу третьего энергоблока. Огонь тушили до пяти часов утра. Однако в середине четвертого блока его удалось ликвидировать лишь 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

Последствия Чернобыльской трагедии

После взрыва и пожара в воздухе образовалось радиоактивное облако, накрывшее не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и многих европейских стран – Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы и Латвии. По Международной шкале ядерных событий (INES) аварию классифицировали по самому высокому – седьмому уровню опасности.

Авария привела к серьезному загрязнению окружающей среды: почти 8,5 млн человек были облучены, а более 155 тыс. кв. км территорий – загрязнены радиоактивными веществами.

В первые дни эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. Всего в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пункта, в которых на конец 80-х годов прошлого столетия проживало более 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования было выведено более 5 млн. га земель.

Во избежание распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор был накрыт специальным "саркофагом". По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое находилось в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ из остатков разрушенного реактора.

Сколько человек погибло в Чернобыле

Официальные данные говорят о 31 непосредственной жертве взрыва на четвертом блоке Чернобыльской АЭС. Эту цифру с удовольствием использовала советская пропаганда, умаляя масштабы катастрофы. А оценить количество людей, заплативших своей жизнью и здоровьем за аварию, намного сложнее. Большинство из них скончались от рака.

Разногласия в оценках действительно огромны, а зарегистрированное количество "поздних" смертей Чернобыля колеблется от 4000-9000 (по данным ООН и ВОЗ), 90 тыс. (по данным Greenpeace International) до даже 985 тыс. человек (независимые исследователи). Последняя цифра также учитывает далеко идущие социальные последствия, такие как рост уровня алкоголизма или психических заболеваний в сегодняшних Украине и Белоруссии после катастрофы.

"Все эти, очень разные, оценки не учитывают еще одну категорию пострадавших - тогда к каждой группе нужно было добавить еще около 100-200 тыс. смертей (по данным Live Science). Речь идет о жертвах абортов, которые массово делались во всей Европе из-за панический страх и веру в то, что дети, которые могли быть облучены, родились бы больными или увечьями. в Дании (около 400 тыс.) Но известно об этом только потому, что это явление было описано научно", – говорится в сообщении CREDO.

День памяти Чернобыля

26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. В этот день чествуют героичность людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии.

Как советская власть скрывала правду

С самого начала Москва и руководство РСФСР скрывали факт аварии на ЧАЭС и последствия масштабной экологической катастрофы. Первым о повышении уровня радиации сообщила Швеция, а от СССР официальный комментарий появился только 28 апреля.

В мае 1986 года, по информации Украинского института национальной памяти, управление КГБ СССР составило перечень сведений (всего 26 пунктов) о подлежащих засекречению событий на ЧАЭС. Для того чтобы уменьшить масштабы трагедии, органы госбезопасности следили за неразглашением в прессе и частных разговорах следующих тем: причины аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС; данные о характере и объемах разрушений; количество и состав смеси, изверженной из разрушенного реактора при взрыве; сведения об уровне радиоактивного загрязнения в помещениях атомной электростанции и 30-километровой зоне; диапазон дезактивационных работ при ликвидации последствий аварии; статистику заболеваемости лучевой болезнью среди персонала станции, ликвидаторов, эвакуированного населения; факты массового отравления и эпидемиологических болезней, связанных с аварией. В список входили данные об объеме государственных капиталовложений на консервацию 4-го энергоблока, наименование организаций и количество работников, причастных к ликвидаторским работам.

Также советская власть прибегла к беспрецедентным мерам по сокрытию настоящих диагнозов пострадавшим от лучевого поражения. По ее указанию, в историях болезней пациентов с признаками лучевой болезни указывали диагноз "вегетососудистая дистония". А в июле 1986 года под грифом "совершенно секретно" появился документ, вообще запрещавший разглашать любую информацию о заболеваемости всеми формами лучевой болезни людей, подвергшихся воздействию радиации во время аварии на ЧАЭС и ликвидации ее последствий.

Как Чернобыльская катастрофа могла повлиять на распад СССР

Разрушение Чернобыльской АЭС имело взрывную природу, реактор был частично разрушен и в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Вышло извержение мощностью в 300 Хиросим. По мнению многих специалистов, это исключительное событие и официальная реакция на нее Москвы и стали одной из причин распада Советского Союза.

"Экономический резерв был бы растянут на больший период. А во-вторых, на территории Украины продолжался летаргический сон. То, о чем в Москве в 85-86-м уже писали в журналах, в Украине за то еще вызывали в КГБ. Собственно. Чернобыль был таким толчком, который этот заповедник застоя окончательно сверг, - отметил историк Иван Патриляк.

Но тогда даже советское руководство не отдавало себе отчета в масштабах катастрофы. Американец украинского происхождения Александр Сич был первым и долгое время единственным западным исследователем, работавшим в Чернобыльской зоне.

"Я понял из документов, что Политбюро не знало 36 часов после инцидента, насколько он был значителен. Причина этого в том, что работники, директор АЭС просто не хотели в это верить. Чисто психологически они не могли осознать, что работа ядерного реактора могла закончиться такой катастрофой", – рассказывал он.

Новости начали поступать в Киев и по городу распространялись слухи и нарастала паника. Первая информация поступила из Швеции, и Соединенные Штаты и другие страны использовали разные механизмы, чтобы оценить ущерб. В то же время в Москве только совещались, что говорить людям.

"Горбачев, Лигачев и другие, как тогда говорили "ответственные товарищи", советовались, какую информацию дать своему обществу, какую - соцстранам, а какую - Штатам, Британии и другим западным государствам. В частности, такая фраза звучала, вроде бы: "У Рейгана, вероятно, уже фотографии на столе лежат. Нельзя сказать, что не было взрыва. Надо что-то такое, информацию какую-нибудь подать". Решено было подать три правды, то есть фактически ложь. И это подорвало доверие населения, доверие граждан к партии и органам власти", – объяснил историк Патриляк.

Чернобыль также окончательно подорвал экономические устои существования Советского Союза. Историки оценивали, что от 20% до 30% ВВП тогдашнего СССР было брошено на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС, что могло сильно ударить по экономике, которая и так была в состоянии стагнации. В то же время развивались другие события, которые подтачивали мощь советской системы.

"Я думаю, что комбинация военной кампании в Афганистане, движение "Солидарность" в Польше и давление международного сообщества после принятия Хельсинкского заключительного акта по соблюдению прав человека в Советском Союзе – все это играло серьезную роль", – высказал мнение бывший посол и эксперт из СССР Уильям Кортни.

Историки также указывают на падение мировых цен на нефть и начатую Горбачевым гласность, открывшую многим людям глаза на преступления советского режима. Политическая перестройка повысила политическую активность, а неудачные экономические реформы сделали миллионы людей еще беднее.

До аварии Чернобыльская АЭС была одним из символов экономической мощи СССР, а после стала символом пренебрежения руководством безопасностью и здоровьем собственного населения. А также вызовом ответить на который Советский Союз смог лишь ценой собственного существования.

Года спустя: объект "Укрытие", экскурсии, оккупация

По соображениям безопасности 15 декабря 2000 работа Чернобыльской АЭС прекратили. В то же время, объект "Укрытие", возведенный после трагедии, постепенно разрушался. По этому поводу Украина обратилась к международному сообществу по поводу проведения конкурса проектов по преобразованию объекта.

Так, в 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство "саркофага", в 2012-м началось строительство. 29 ноября 2016 на объект "Укрытие" надвинули Арку Нового безопасного конфайнмента, а в эксплуатацию комплекс НБК Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" ввело 10 июля 2019 года.

В этот период Чернобыльская зона отчуждения притягивала к себе искателей приключений – официальных туристов и сталкеров, попадавших туда незаконно. Количество желающих увидеть Чернобыль собственными глазами росло из года в год, и среди них было много иностранцев – некоторые приезжали в Украину именно ради такой экскурсии в пост-апокалипсис.

В 2022 году Чернобыльская АЭС оказалась под оккупацией войск РФ. Захватчики заняли территорию станции, расположенной у самой границы с Беларусью, в первый день вторжения, 24 февраля. Они пленили украинских военных и фактически держали в заложниках гражданский персонал станции.

Российские военные рыли окопы в Рыжем лесу, получив облучение, а в общей сложности находились в Чернобыльской зоне пять недель. В результате их действий станция несколько раз оставалась без электроснабжения, необходимого для охлаждения отработанного топлива, и в этот момент мир снова оказался на пороге экологической катастрофы.

После деоккупации ЧАЭС были зафиксированы многочисленные случаи разрушения оборудования. Не осталось ни одного неповрежденного офиса, сломана мебель, разграблена и разбита компьютерная и оргтехника.

Кроме того, оккупанты вывели из строя автоматизированную систему контроля радиационного состояния, в состав которой входят 39 датчиков измерения мощности дозы гамма-излучения. По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, потери, понесенные территорией зоны отчуждения и расположенные на ней предприятия, более €100 млн.

Ранее OBOZ.UA писал о малоизвестных фактах и мифах об аварии на ЧАЭС. Также мы рассказывали, почему люди могут жить в Хиросиме и Нагасаки, но не в Чернобыле.

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