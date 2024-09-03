365 учебных заведений в Украине полностью разрушены из-за обстрелов: Лубинец озвучил страшные цифры

Из-за российской агрессии в Украине повреждено 3798 учебных заведений. Среди них 365 разрушены полностью.

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Страшные цифры сообщил Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец в Telegram. Он также отметил, что в первый день учения враг массово атаковал Украину, а дети вынуждены учиться в укрытиях.

"Из-за российской агрессии 3798 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. 365 из них разрушены полностью. Страна-агрессор намеренно целится в учебные заведения: детские сады, школы, университеты. Несмотря на то, что знает, что там могут находиться дети. Во всем мире ученики получают образование, украинские дети вынуждены слышать звук тревог и гул ракет, учиться в укрытиях, дистанционно. Также, в день, когда ученики идут в школы, а студенты – в учебные заведения, враг массово атаковал Украину", – написал омбудсмен.

Кроме того, в больнице "Охматдет", куда попала российская ракета утром 8 июля, разрушен класс "Школы супергероев". В помещении проводили уроки для больных детей, находящихся там на лечении. По словам Министра образования и науки Оксена Лисового, это было не просто здание, а надежды и мечты на будущее маленьких пациентов. Чиновник заверил, что украинцы не остановятся отстраивать и обучать детей, даже несмотря на удары России.

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