Мовний омбудсмен за місяць отримав 605 звернень і скарг від громадян України на недотримання мовного закону.

Переважна більшість (281) звернень стосується відсутності української версії веб-сайтів про надання послуг. 126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоджання та обмеження в користуванні державною мовою в сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53) виявлено киянами.

Так, ми з дитинства не дуже полюбляємо "донощиків". Але, трохи поживши на Заході, я зрозумів, що це громадський обов'язок та іноді єдиний спосіб, який примушує людей дотримуватись закону. Де Закон (з великої літери) - понад усе. І саме у цьому випадку мені приємно дивитись, як російськомовні представники влади чи сфери обслуговування з гримасами болю на обличчі вичавлюють з себе Азірова та виламують свої щелепи у намаганнях скласти просте речення українською.

Шановні, 30 років минуло від того часу, як Україна стала незалежною - можна було вже й вивчити її мову. Бо до цього цю мову знищували віками з витонченим садизмом.

Зробіть вже таку послугу - раз пішли працювати туди, де треба спілкуватись з людьми, ламайте свої щелепи. І не стільки щелепи, скільки свій малоросійський менталитет. Бо скільки української мовної території, стільки й української державності.

Проте нагадую, у мене на сторінці - вільна територія: пишіть хоть кхмерською, хоть суахілі, хоч англійською, хоч російською, хоч івритом. Як доказ того, що у побуті ми вільні спілкуватись так, як вважаємо прийнятним для себе. Дякую.

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