Юбилей: 8 декабря 1991 года прекратил свое существование СССР. Подписывая Беловежское соглашение, каждая из сторон гарантировала признание и уважение территориальной целостности друг друга и неприкосновенности существующих границ. Но оказалось, что подпись России не стоила ровным счетом ничего...

Она напала на Украину в 2014 году и снова концентрирует войска у ее границ. Может напасть в январе, считают эксперты. В завоеваниях смысл существования этой исконно агрессивной страны. Или хотя бы в пакостях нормальным странам. Давность таких традиций подтверждает карта, изданная в Москве в 1914 году, в начале Первой мировой войны.

Заметьте, та война могла и не начаться, если бы не Россия. Каша, как известно, заварилась в Сараево 28 июня 1914 года, когда жертвами теракта стали наследник австрийского престола Франц Фердинанд и его супруга. Австрия обвинила в пособничестве Сербию и выдвинула той ультиматум, Россия вступилась за православных братьев-славян, все готовились к худшему, но целый месяц прошел, а на решительный шаг никто не решался. Пока 29 июля начальник русского Генерального штаба Янушкевич после встречи с министром иностранных дел Сазоновым не позвонил царю: мол, нельзя медлить со всеобщей мобилизацией. И царь одобрил предложение.

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Что привело к мировой войне и предопределило крах Российской империи. Всего лишь 10 лет назад прозвенел первый звонок, когда Япония показательно надрала задницу самой большой стране мира как на море, так и на суше, что привело к революции. Но урок не пошел впрок. Решение царя не было вызвано необходимостью, война на Балканах России ничем не грозила, и можно было ограничиться частичной мобилизацией. Общая же вела к мобилизации армий иных стран, а значит и к большой войне.

29 июля Вильгельм II отправил кузену Николаю II телеграмму: "Не переусердствуй, легче разрядить ситуацию". Царь ответил: "Считаю за наилучшее рассмотреть австро-сербский конфликт на международной конференции в Гааге". Вечером он получил еще одну телеграмму от кайзера. Тот призывал не вмешиваться в австро-сербский конфликт и остановить мобилизацию, предложив посредничество между Россией и Австро- Венгрией. Прочитав ее, царь позвонил военному министру Сухомлинову и отменил указ о всеобщей мобилизации.

Меж тем французы ни частичной, ни полной мобилизации не начали. Как и Германия. И все же 30 июля Сазонов после совещания с Сухомлиновым и Янушкевичем отправился к царю и убедил того подписать указ. В тот же день он был передан по телеграфу в военные округа. Первым днем мобилизации и перевозок было назначено 31 июля, о чем немецкий посол и сообщил утром этого дня в Берлин. А в 12 часов 30 минут туда поступило сообщение о полной мобилизации австро-венгерской армии. В 15 часов русскому правительству был отправлен ультиматум, в котором говорилось, что если в течение двенадцати часов после его получения мобилизацию русской армии не отменят, то Германия также объявит ее.

31 июля стало днем кульминации политического кризиса, формальное начало которому положило убийство австрийского наследника, а в решающую фазу он перешел после объявления Россией всеобщей мобилизации.

1 августа днем немцы ответили тем же, а в 7 часов вечера немецкий посол в Петербурге вручил Сазонову ноту с объявлением войны. 2 августа полную мобилизацию начали французы, а вечером следующего дня немцы объявили войну и им. Утром 4 августа их войска начали вторжение в Бельгию. Англичане в тот же день предъявили Германии ультиматум, потребовав очистить бельгийскую территорию, Германия отказалась ответить и Англия объявила ей войну. Наконец 6 августа в 18 часов Австро-Венгрия объявила войну России, 10 августа Франция – Австро-Венгрии, а Британия двумя днями позже.

В это время и была распространена пропагандистская карта, изображавшая послевоенные границы. Она называлась "Карта будущей Европы" – с иронической подписью "Как ее не думал видеть ВИЛЬГЕЛЬМ ЦАРЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ". Во время войны такую нельзя было выпустить без ведома высшего руководства страны, а оно не сомневалось, что победит Антанта и прежде всего Россия.

Карта содержала пояснения, совпадавшие с декларацией Сазонова от 13 сентября 1914 года, опубликованной в правительственной прессе. Россия требовала свободы в определении новой границы с Германией и Австрией, не оспаривая прав западных держав в определении западной границы Германии. Ее предложения не встречали возражений у союзников. Новые границы означали присоединение к России новых земель, то есть карта иллюстрировала ее имперские планы.

Главная цель – расчленение Австро-Венгерской империи и обрезание территорий Германии. Та должна была стать второразрядным государством, подконтрольным мощной России. При этом подчеркивалось, что ее борьба с германским миром морально оправдана, ибо руководствуется не низкими политическими мотивами, но справедливостью и правом европейских народов на свободу и самоопределение. Как и сейчас... Приведем пояснения к карте, слегка сократив и изменив порядок следования.

"РОССИЯ – великая, самодержавная, воюет за восстановление права, справедливости, мира и законности на земле – ей не нужно чужое добро, ей не нужны чужие земли, она возьмет лишь только то, что ей искони всегда принадлежало – Червонную Русь с Львовом и Перемышлем, и часть Буковины с Черновицами. Восточная Пруссия с Кенигсбергом по Висле, обагренная не раз русской кровью, должна быть вновь Русской землей. Данциг и Торн должны быть сделаны русскими крепостями. В пределах России, под ее могучим скипетром, свободная в самоуправлении своем ПОЛЬША воссоединит свои провинции, доселе происками Германии и Австрии расторгнутые."

Риторика весьма напоминает нынешнюю путинскую и столь же лжива. Ни одна из этих областей, как и города никогда не принадлежали России. О свободе и самоуправлении оккупированной русскими Польши даже говорить смешно! Между прочим, самыми стойкими частями австро-венгерской армии были сформированные из поляков, ненавидевших Россию.

"АНГЛИЯ – существующие колонии ее всенародно признавали, что справедливая Англия стала им родной матерью – она получит все колонии Германии, обеспечит их законность, справедливость и сделается и им родной матерью.

ФРАНЦИЯ – получит область между реками Мозелем и Рейном с крепостью Кобленц. Спадет черное траурное покрывало со Страсбургской статуи и вновь Эльзас и Лотарингия будут свободной Францией.

БЕЛЬГИЯ – первая показавшая своей безумной храбростью Германии, что сила не в пушках, а в духе, бедная разоренная Бельгия, разве не заслуживает она быть великой державой! Она получит Рейнскую провинцию и право взять к себе в Брюссель из Берлинских музеев лучшие произведения искусства.

ДАНИЯ – получит Шлезвиг и Гольштинию по Кильский канал.

ГОЛЛАНДИЯ – получит Эссен где раньше были заводы Круппа, ибо столица войны должна подчиняться Гааге, столице мира."

"СЕРБИЯ – будет тоже большая держава, она заслужила это, заплатив своим Белградом. Босния, Герцоговина, Далмация и Хорватия (Кроация) должны отойти ей. Чтобы жерла пушек Австрии не глядели на Белград, ей же отходит Землин.

ИТАЛИЯ – получит Южный Тироль и Истрию с Триестом,

ШВЕЙЦАРИЯ – мирная страна курортов получит Тироль с его курортами, дабы русские могли ездить на курорты уже не в Австрию

ЧЕХИЯ – с Прагой и Венгрия с Будапештом будут каждая отдельным государством в границах их народностей с правлением, народом избранным.

ТУРЦИЯ – сохранит свои владения, если не будет безумствовать и не пошлет "десанта на дно Черного моря" по выражению г. Михайловского в "Русском слове". [Карта составлялась в августе 1914-го, когда важно было не спровоцировать Турцию, поэтому вековую мечту – завоевание Проливов и Царьграда – не афишировали. – Ю.К.].

Германия и Австрия – получат все что от прочих государств останется. И все народы Европы будут тогда жить в мире и благоденствии, не видя призрака Вильгельма Безумного и его бронированного кулака."

Но не только российские верхи с оптимизмом смотрели в будущее, но и низы радовались войне! В Петербурге и Москве шли массовые гуляния, и народ спешил записаться в армию, чтобы успеть побить немцев и пройтись победным маршем по Берлину. Да что народ! В протоколах допросов адмирала Колчака написано, что в ночь с 31 июля на первое августа 1914 года он ставил минное заграждение в Данцигской бухте и молился, чтоб Вильгельм и Николай войну объявили, иначе расстрел за самоуправство...

Все предвкушаемое могло произойти и частично произошло. Имелись все предпосылки: у России была самая многочисленная в мире сухопутная армия, на ее стороне сражались Франция и Англия, центральные державы обрекались на войну на два фронта, после поражения на Марне их положение стало тяжелым, а после вступления в войну США безнадежным. Поэтому самым неожиданным событием стало не их поражение, а крушение России, хотевшей так много, но потерявшей еще больше.

Прошло более века и СССР, ставший апогеем экспансионистских устремлений России, развалился, а ничего не изменилось. Давно очевидно, что независимо от принципов государственного устройства, от используемой риторики, цели России всегда неизменны и направлены на территориальную экспансию и политическое господство. Что ж, будем надеяться, что в случае нападения на Украину агрессивная не по уму страна столкнется с такими издержками, что распадется окончательно и бесповоротно. И все вздохнут с облегчением: слишком большую опасность для мира она представляет.