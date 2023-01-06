2022 год в России прошел под знаком Бавовны: что, где и когда горело лучше всего. Инфографика

Прошлый 2022 год в стране-агрессорке Российской Федерации прошел под знаком Бавовны. Чаще всего горели склады в Московской области.

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В этом году украинские защитники обещают еще больше взрывов на территории России. Об этом сообщают аналитики команды Molfar.

Всего с 1 января по 31 декабря 2022 г. в РФ пожары и взрывы зафиксированы на 414 объектах. Только за последние два месяца прошлого года этот показатель в среднем вырос на 26%.

Что горело чаще всего?

"Бавовна" чаще всего посещала российские заводы и промышленные объекты, торгово-развлекательные центры, а также нефтехранилища и газопроводы. Пожары возникали на разных русских заводах: лакокрасочных, текстильных, с химикатами. Горели даже спиртзаводы.

К примеру, 10 октября в Бурмакино в цехе на военном предприятии АО "6 АРСЕНАЛ" произошел взрыв. Это послужило причиной пожара на 700 квадратных метрах. В результате погиб 33-летний рабочий, еще двое сотрудников были госпитализированы.

18 августа в Белгороде горел склад с боеприпасами. Мэр города тогда объяснил, что возгорание произошло якобы из-за "эффекта линзы в жаркую погоду".

В октябре, в Подмосковье загорелся цех по производству креветок. А в канун новогодних праздников в Саратове горел склад с алкоголем.

ТОП-3 самых масштабных пожаров

В мае, в Московской области вспыхнул склад, арендовавший издательство книг и учебников. Первоначально площадь возгорания якобы составляла 150х170 метров, но через несколько часов она расширилась до 520 тыс. кв. м.

В августе в Московской области горел интернет-магазин Ozon. Площадь возгорания составила 50 тыс. кв. м.

А в феврале в Ульяновской области загорелся цех по производству дверей. Горение происходило на 9 тыс. кв. м.

Где горело чаще всего?

Больше всего "бавовны" произошло в Московской области. Из 414 случаев – 40 произошли именно там. На втором городе находится Ленинградская область, где горел 21 объект. Третье место в этом рейтинге разделяют Белгородщина и Новосибирская область – по 17 пожаров на каждый. Сразу за ними расположилась Ростовская область, где произошло 16 пожаров.

Кто может стоять за поджогами в России?

В конце прошлого года бывший командир партизанской ячейки на Донбассе Владимир Жемчугов рассказал, что, вероятно, за бавовной в РФ могут стоять партизанские легионы. К примеру, "Свобода России" и "Атеш". А за взрывами на военных объектах – украинские ДРГ.

В декабре Тарас Чмут (глава БФ "Вернись живым") и блогер Игорь Лаченков объявили, что сбор на загадочный "Black box" завершен. Им удалось собрать 230 миллионов гривен на "черную коробку", о содержании которой в целом пока ничего неизвестно. В то же время, глава Главного управления разведки Минобороны, Кирилл Буданов отметил, что бокс оказался очень эффективным.

Также мог быть использован какой-то "секретный дистанционный способ", который эффективно срабатывает удаленно.

Прогнозы по бавовне на 2023 год

Ожидается, что тенденция роста статистики по пожарам и взрывам в России будет ежемесячно прогрессировать. Эксперты прогнозируют рост этого показателя на 26% ежемесячно. То есть, если за последние 2 месяца в среднем было 64,5 поджог, то уже в январе прогнозируется 83 пожара.

Напомним, в новогоднюю ночь в российском Белгороде раздались взрывы. "Бавовна" прилетела к жителям страны-агрессора прямо под бой курантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день года, 31 декабря, в России произошел пожар на Ростовской АЭС. Вспыхнул блочный трансформатор энергоблока №3. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

Также в новогоднюю ночь в российском Омске произошла "бавовна". На месте после взрыва вспыхнул мощный пожар.

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