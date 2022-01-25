20-летняя девушка 'обчистила' 12 кавалеров, с которыми знакомилась в кафе: на некоторых даже оформила кредиты

В Полтавской области разоблачили 20-летнюю девушку, которая обокрала по меньшей мере двенадцать мужчин. Она оформляла на них кредиты и воровала ценные вещи.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области во вторник, 25 января. Подозреваемая оказалась жительницей Херсонщины. В настоящее время ей сообщили о подозрении.

Следователи выяснили, что девушка знакомилась с потенциальными "жертвами" в развлекательных заведениях. Среди пострадавших – жители города Кременчуг и Горишние Плавни.

По словам заместителя начальника полиции области Сергея Рекуна, в разных финансовых учреждениях подозреваемая успела оформить несколько кредитов. Кроме того, она похищала у пострадавших ценности и имущество.

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Правоохранители не исключают, что аналогичные преступления девушка могла совершать и в других городах области. В частности, на территории Кременчугского района.

Рекун добавил, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. По его словам, осуществляется расследование уголовного производства по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 185 (Кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия в отношении фигурантки продолжаются, а во время обысков у нее уже изъяли вещественные доказательства. На опубликованных кадрах правоохранители показали около десяти изъятых мобильных телефонов, банковские карты и несколько часов.

В пресс-службе добавили, что расследованием занимаются следователи Кременчугского райуправления полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры.

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