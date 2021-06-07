16-летнюю могли изнасиловать посмертно: новые подробности гибели студентки под Полтавой

Стали известны шокирующие подробности гибели 16-летней студентки Марии Бондаренко в Полтавской области. Журналисты провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что девушку могли изнасиловать посмертно.

Новые факты уголовного дела были обнародованы в эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорит Украина" с ведущим Алексеем Сухановым, который вышел в эфир 3 июня. Журналистское расследование поставило под сомнение официальную версию – алкогольное отравление (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Криминалист Татьяна Незенко, которая участвовала в расследовании вместе с журналистами, рассказала в студии ток-шоу, что на теле погибшей студентки обнаружили многочисленные травмы, которые подтверждают факт избиения и изнасилования. По словам специалиста, характер телесных повреждений указывает на то, что половой акт был посмертным.

"Когда во второй раз Мария во время вечера отлучилась от компании, она пошла с парнем по имени Артем, и тогда с ней что-то случилось, поскольку, когда он вернулся один, сказал, что она шла, уснула и упала, ударившись головой. По версии подруги, Натальи, Марию пошли забирать Артем и Владислав. То, что Мария претерпела побои и изнасилование – факт. Учитывая телесные повреждения, которые я видела на ее половых органах, можно предположить, что половой акт произошел посмертно", – рассказала Незенко в эфире ток-шоу.

Специалист добавила, что в свидетельстве о смерти Марии не было указано ничего о телесных повреждениях.

Местные жители села, в котором жила покойная, не поверили в официальное заключение о ее смерти, ведь на теле девушки были многочисленные гематомы. Неравнодушные односельчане остановили похороны и начали фотографировать травмы девушки.

После того как полиция взялась за дело, односельчане студентки обратились к журналистам, чтобы они провели собственное расследование причин ее гибели.

Напомним, что по факту гибели 16-летней студентки в селе Бреусовка Козельщинской общины Полтавской области открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст.115 умышленное убийство, 152 изнасилования, ст.136 не оказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тело Марии 30 апреля обнаружили на обочине дороги местные жители. Следствие установило, что перед тем вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки. В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинский эксперт отметил, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. Девушка, кроме этого, была изнасилована.