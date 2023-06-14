1300 работников ДТЭК стали донорами крови для ВСУ и пострадавших от войны

С начала полномасштабного вторжения России донорами крови для Вооруженных Сил Украины и пострадавших от войны стали почти 1300 работников предприятий ДТЭК Энерго.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Подавляющее большинство работников посещали станции переливания крови уже многократно. Недалеко от зоны боевых действий находятся девять предприятий ДТЭК Энерго, поэтому работники компании хорошо понимают ценность донорской крови для украинских защитников, детей, пострадавших от войны и всех, кто в этом нуждается", - рассказали в компании.

В частности, машинист-обходчик одной из теплоэлектростанций ДТЭК сдавал кровь уже более 80 раз, а горный мастер одной из шахт компании за последние десять лет сделал 31 "донацию".

"Знаю, что моя кровь спасает кому жизнь, поэтому буду сдавать ее, пока будет позволять здоровье. За эти годы я понял, что много крови не бывает, и чем больше людей станут донорами - тем лучше. А сейчас, в условиях войны, потребности в этом, к сожалению, огромные. Так что приближать Победу можем, сдавая кровь для фронта", - цитирует пресс-служба слова горного мастера шахты ДТЭК.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России Группа ДТЭК направила в поддержку ВСУ и гуманитарные цели более 920 млн гривен.