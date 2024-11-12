13 ноября состоится 5-й Kyiv Jewish Forum

Главными темами Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum), который в этом году состоится в среду, 13 ноября, станет противостояние современной оси зла и борьба с антисемитизмом.

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KJF-2024 организует Еврейская конфедерация Украины во главе с Борисом Ложкиным, а также ведущее медиа Израиля The Jerusalem Post.

Киевский еврейский форум - это ежегодное событие, которое собирает ведущих мировых лидеров для обмена мнениями и предложениями по самым острым проблемам, с которыми сталкиваются еврейские общины во всем мире.

В этом году мероприятие состоится уже в пятый раз и пройдет в формате онлайн с главной площадкой в Вашингтоне.

"Спикеры и гости форума попытаются найти ответы на вопросы, как противостоять современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея. Они также будут искать ответы, как устранить угрозу роста антисемитизма во всем мире и как сохранить единство еврейской диаспоры. Роль США в решении всех этих вопросов является решающей", - сообщил президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

Основная цель KJF-2024 - подчеркнуть важность трехсторонних отношений между США, Украиной и Израилем в прекращении двух наиболее масштабных войн современности.

Среди участников KJF-2024 - Посол Украины в США Оксана Маркарова; Посол Государства Израиль в Украине Михаил Бродский; гендиректор Американского еврейского комитета Тед Дойч; спикер Кнессета (2013-2020) Йоэль Эдельштейн; советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк; директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст; советский диссидент, израильский политик и правозащитник Натан Щаранский и др.

Прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке: https://www.youtube.com/live/DUb9vPEu3rU или же на сайте Kyiv Jewish Forum.

Начало мероприятия 13 ноября - в 9.00 (по вашингтонскому времени); в 16.00 (по киевскому