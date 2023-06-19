Россия уничтожает медицинскую систему Мариуполя: смертность среди гражданских – 400 человек в неделю

Российские военные преступники, которые захватили и практически стерли с лица земли украинский Мариуполь на Донетчине, продолжают уничтожать медицинскую систему в городе. По данным местных партизан, в Мариуполе существенно выросла смертность гражданского населения от естественных причин.

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Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления в воскресенье, 18 июня. Согласно опубликованной информации, смертность во временно оккупированном городе пересекла отметку в 400 человек в неделю.

Это в 2,6 раза больше пика наибольшей смертности во время пандемии коронавируса.

Как отметили в ЦНС, медицинская система в населенном пункте практически не работает. Российские оккупанты переводят максимум медицинских учреждений на обслуживание раненых российских военных.

Местные жители просто не могут получить необходимую помощь от врачей в больницах города. Более того, оккупанты запрещают медицинским работникам обслуживать людей, которые не получили паспорт страны-агрессора и даже угрожают им физической расправой.

В то же время, медики, которые не предали Украину, продолжают лечить украинцев, который ждут освобождения Мариуполя от оккупационных российских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате массовой мобилизации мужчин на фронт на временно оккупированных территориях Донецкой области возникли проблемы с обеспечением необходимого количества рабочей силы. Это является причиной дефицита квалифицированных работников в различных отраслях экономики.