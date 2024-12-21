12 лет назад человечество готовилось к 'концу света': какие еще даты есть в прогнозах

21 декабря 2012 стал днем, который многие ассоциировали с концом света. Именно эта дата, согласно трактовке календаря майя, должна была ознаменовать завершение текущего цикла, что породило волну спекуляций и тревоги.

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Тем не менее, когда планета пережила этот день без катастроф, интерес к теме конца света не исчез, и новые прогнозы продолжают появляться. OBOZ.UA предлагает вспомнить, почему 21 декабря 2012 года называли апокалиптическим днем и какие даты апокалипсиса есть в прогнозах.

Когда закончился календарь майя

Календарь майя, с его сложной системой подсчета времени, завершал один из своих циклов именно 21 декабря 2012 года. Эта дата знаменовала конец так называемого "Великого цикла", длившегося более 5000 лет. Многие ошибочно полагали, что это означает полный конец всего человеческого существования.

К предполагаемому апокалипсису готовились во всем мире: люди строили укрытия, запасались едой и водой, а средства массовой информации подливали масла в огонь многочисленными фильмами, книгами и передачами на эту тему. В то же время ученые объясняли, что майя не предсказывали конца света, а лишь переход к новому этапу календарного цикла.

Библейские апокалипсисы

Согласно библейским прогнозам, конец света должен был наступить сначала 33 года нашей эры, затем дату перенесли на 666 год, впоследствии на 900, 999, 1000, 1013, 1033, 1492, 1584, 1666, 1900, 1940

Дать концу света: несостоявшиеся прогнозы

Еще до 2012 года мир столкнулся с новыми "пророчествами". Некоторые из них базируются на религиозных убеждениях, другие на псевдонаучных теориях или интерпретациях астрономических событий.

В прогнозе на 1492 г. предполагалось, что Земля доживет свои 7000 лет.

По мнению немецкого астролога и математика Йоханнеса Штоффера, апокалиптическими датами должны были быть 15 января и 20 февраля 1524, также – июнь 1525 года.

Согласно расчетам немецкого математика Михаэля Штифеля, конец света должен наступить 18 октября 1533 года.

По мнению же шотландского математика Джона Непера, Земля должна была завершить существование в период между 1688 и 1700 годами.

Богослов Уильям Вистон предусматривал большое наводнение, смоющее все живое на планете Земля, на 13 октября 1736 года.

Румынский святой Калиник предполагал, что датой апокалипсиса будет 1848 год.

Адвентисты верили, что в 1874 году произойдет второе пришествие Иисуса Христа, после чего начнется Судный день.

В 1900 году в России члены секты "Красная Смерть" в ожидании конца света совершили массовое самосожжение.

Согласно расчетам американского метеоролога Альберта Порта, апокалипсис должен был наступить 17 декабря 1919 в результате парада 6 планет, солнечных вспышек.

А священник из Америки Альберт Пол считал, что Земля сгорит 21 сентября 1945 в 5:33.

На 20 декабря 1954 г. конец света предусмотрел американский врач-контактер Чарльз Лаугхедапид. Он считал, что все живое на Земле погибнет из-за землетрясений и наводнений.

До 14 июля 1960 последователи теории заговора итальянского детского врача Элио Бланко пытались построить ковчег, чтобы спастись от апокалипсиса. Он якобы должен был наступить в результате взрыва секретной американской бомбы.

В Индии астрологи предусматривали апокалипсис 2 февраля 1962 года. Они даже называли точное время – между 12:05 и 12:15. Датская секта "Церковь Ортон Дана" строила подземный бункер, поскольку ее адепты считали, что конец света придет 25 декабря 1967 года.

Согласно рассказу Рэя Брэдбери "Завтра конец света", Земля должна погибнуть 19 октября 1969 года, как только Солнце зайдет за горизонт.

Еще одна секта церкви Истинного Света считала, что следует готовиться к смерти 31 декабря 1970 года.

2 октября 1978 года апокалипсиса ждали сторонники австралийского бизнесмена-писателя Джона Стронга. Они даже построили убежище "Город конца света".

Сектанты Леланда Дженсена и Чарльза Гейнза сооружали убежище в горах США, поскольку считали, что все живое погибнет 29 апреля 1980 года.

2000 год: проблема Y2K

Еще один прогноз породил массовую панику, поскольку предполагалось, что компьютерные системы не смогут обработать смену тысячелетия, что приведет к глобальным катастрофам.

Эстетика Y2K возникла как отражение значительных культурных изменений, произошедших на рубеже тысячелетий. Она стала воплощением представлений о будущем и передавала дух эпохи с ее стремлением к прогрессу.

Термин Y2K, означающий "Year 2000" (Год 2000), ввели программисты почти три десятилетия назад. В конце 90-х годов существовали опасения, что компьютеры не смогут корректно перейти в новое тысячелетие. Проблема заключалась в сокращенной системе исчисления года: во многих компьютерных системах использовали лишь две последние цифры года, что могло привести к путанице, когда 2000 год воспринимался как 1900-й. Однако, как известно, эти опасения не оправдались, и переход прошел без серьезных последствий.

На 2021 год предполагалось возникновение инверсии магнитного поля Земли, в результате чего должно было погибнуть большинство людей.

Прогнозы конца света на будущее

2036 – столкновение Земли с астероидом Апофис; 2060 – апокалипсис, который предсказал Исаак Ньютон.

2098 - космическая катастрофа сотрет жизнь на Земле согласно расчетам Элиаса Отиса, опиравшегося на Откровение Иоанна Богослова.

2242 - закончится эпоха Солнца, согласно теории изменения планетных эпох в трудах Авраама ибн Эзра и Абу Машара.

2780 - по мнению Авеля-Ясновидца наступит конец света, о чем якобы говорят "пророческие иконы", написанные в конце XVIII в.

2892 - согласно прогнозу монаха Авеля, именно в этом году человечество перестанет существовать.

3797 – эта дата конца света предусмотрена в труде Нострадамуса "Письмо сыну Цезаря".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что профессор физики и астрономии из Университета Джорджа Мейсона Питер Беккер спрогнозировал апокалипсис, к которому приведет Солнце, вступающее в жесточайший период своего 11-летнего цикла.

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