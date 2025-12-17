110 мобильных котельных за три года: Кока-Кола поддерживает энергетическую устойчивость украинских громад

Система компаний Кока-Кола и Украинский Красный Крест третий год подряд реализуют масштабный проект, который дает украинским громадам то, в чем они нуждаются сейчас больше всего – тепло и энергетическую стабильность. На закупку и доставку 110 мобильных котельных (с учетом пяти в 2025 году) Кока-Кола направила более 9 миллионов долларов.

Тепло для десятков тысяч украинцев

Суммарная мощность переданного оборудования достигает почти 61 МВт – этого достаточно, чтобы обогреть 610 тысяч квадратных метров помещений. Сейчас мобильные котельные помогают громадам проходить очередной непростой отопительный сезон.

Генеральный директор Украинского Красного Креста Максим Доценко отмечает, что котельные являются критически важной поддержкой для громад:

"Украина снова вошла в отопительный сезон в чрезвычайно сложных условиях. Для многих громад мобильные котельные – это уверенность, что больницы, школы и жилые дома будут иметь тепло даже в условиях нестабильной работы энергосистемы. Поддержка Системы компаний Кока-Кола позволяет обеспечить теплом десятки тысяч украинцев и помогает громадам возвращаться к нормальной жизни".

"Это стимул оставаться, не уезжать"

Когда директор Русановской гимназии Галина Луценко вспоминает весну 2022-го, ее голос едва заметно меняется. Село Русанов Броварского района Киевской области тогда оказалось в зоне активных боевых действий. В стену школы попал танковый снаряд, взрывной волной вынесло окна и двери, повредило крышу. Здание, в котором учились и работали более двух сотен детей и учителей, стало холодным и разбитым – буквально и метафорически.

"Мы вернулись в мае, – вспоминает директор Русановской гимназии. – И решили: несмотря ни на что, с 1 сентября дети должны сесть за парты. Поэтому сразу начали ремонт: переходили из крыла в крыло, затягивали пленкой окна, собственными силами латали пробитые стены. Помогали благотворители, местные власти. Для нашего маленького населенного пункта важно, чтобы учебное заведение работало. Это стимул оставаться, не уезжать".

Но даже после ремонта сказывалась другая проблема – старая котельная, которой было более двадцати лет. Котлы постоянно протекали, их раз за разом приходилось "варить", а расход топлива был чрезмерным. Даже до полномасштабного вторжения каждый отопительный сезон становился для заведения испытанием.

"Она отслужила свое. Каждый год – ремонты, ремонты..." – вздыхает Галина.

Современное оборудование: экономия, стабильность, безопасность

Поэтому новая мобильная котельная, которую гимназия одной из первых получила в рамках совместного благотворительного проекта Системы компаний Кока-Кола и Украинского Красного Креста, стала настоящим спасением. Современные газовые котлы и дополнительный резервный дизельный обеспечивают качественно иной уровень эффективности и автономности.

"Новая котельная более экономная, быстро нагревает. Работает исправно – мы очень довольны. Впервые за долгое время гимназия имеет современный и стабильный источник тепла", – говорит директор.

Сегодня котельная обеспечивает теплом около 250 человек – учеников, работников и воспитанников детского сада, расположенного в том же помещении. Теперь Русановская гимназия полностью автономна: установленный местными властями генератор обеспечивает работу котельной и пищеблока даже во время отключений электроэнергии.

"Слава богу, сейчас у нас всегда тепло. Мы очень благодарны Кока-Кола и Украинскому Красному Кресту. Наконец-то в нашей жизни появилась стабильность – и мы можем заниматься главным: учить детей", — улыбается Галина Луценко.

Приоритет – школам, больницам, жилым домам

В рамках благотворительного проекта мобильные котельные получили ключевые социальные объекты по всей Украине: 46 учебных заведений, 33 медицинских учреждения, 29 жилых домов и два объекта критической инфраструктуры. В частности, в 2025 году в этот перечень добавились еще пять новых учреждений: детский сад, две школы и два медицинских учреждения.

Мобильные котельные – не просто источник тепла. Это высокоэффективное техническое решение, которое дает громадам ряд важных преимуществ. Оборудование работает на природном газе, но может оперативно переходить на дизельное топливо в случае перебоев с газоснабжением. Благодаря конструкции их можно быстро перемещать и разворачивать там, где тепло нужно срочно. Кроме того, котельные изготовлены в Украине, что сокращает время доставки, упрощает обслуживание, а также поддерживает национального производителя.

40 млн долларов на помощь украинцам

Директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC Ukraine Андрей Бублик подчеркивает системный и долгосрочный характер помощи:

"Это системная работа, которая продолжается уже в течение трех лет. Кока-Кола инвестирует ресурсы в проект, потому что мы видим его реальное влияние на жизнь людей. Мы продолжаем сотрудничество с Украинским Красным Крестом, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается".

Всего с февраля 2022 года Система компаний Кока-Кола вместе с Фондом Кока-Кола направили на помощь украинцам и восстановление инфраструктуры около 40 миллионов долларов США.