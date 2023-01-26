11 погибших и столько же раненых: в ГСЧС рассказали о последствиях российской ракетной атаки

Страна-агрессор Российская Федерация утром четверга, 26 января, устроила масштабную ракетную атаку по Украине. В результате погибли 11 человек, еще столько же получили ранения.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий. Он отметил, что оккупанты атаковали территорию Украины как дронами, так и ракетами.

"Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли также 11 человек. Эта информация по состоянию на 15:00", – отметил представитель ГСЧС.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре сперва раздавались взрывы от сбивания вражеских целей.

В ходе очередной массированной атаки по Украине российские террористы выпустили 55 ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно есть прилеты, но без жертв.

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