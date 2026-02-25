11,6 млрд грн задонатили бизнесы и фонды Пинчука за 4 года войны

Согласно рейтингам доноров, которые ежегодно публикует NV, за период полномасштабного вторжения группа Пинчука реализовала благотворительные проекты на 11,6 млрд грн.

Видео дня

Среди основных направлений – помощь ВСУ, физическое и ментальное восстановление военных и гражданских, реинтеграция ветеранов, помощь медицинским учреждениям, продвижение интересов Украины в мире, привлечение и усиление международной поддержки Украины во время войны. В этой работе привлечены различные бизнесы и фонды группы.

В частности, усилиями группы в Украине работают уже 18 реабилитационных центров RECOVERY, которые предоставляют бесплатные услуги для военных. Сейчас в сети RECOVERY в Виннице, Днепре, Киеве, Луцке, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове реабилитационную помощь получили уже более 40 тысяч героев и героинь. В текущем году планируется открытие еще двух центров. Ежегодно в сети будут восстанавливаться около 27 тысяч военных.

В рамках общенационального проекта ВОЗВРАЩЕНИЕ, направленного на поддержку ментального здоровья военных, ветеранов и их семей, которые получили психологическую травму в результате российской агрессии против Украины, помощь получили более 10 000 человек. Сейчас 11 центров ментального восстановления уже работают в Днепре, Киеве, Кропивницком, Луцке, Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Чернигове, Черкассах и Ивано-Франковске. На первом этапе развития проекта ВОЗВРАЩЕНИЕ предусмотрено открытие 25 центров по всей Украине.

С первого дня полномасштабного вторжения системную адресную поддержку получают медучреждения, которые спасают раненых военных и гражданских. Это способствовало существенному расширению спектра и объема медицинской помощи.

Фонд Виктора Пинчука последовательно продвигает интересы Украины в мире, чтобы привлечь внимание к насущным потребностям Украины для обеспечения победы в борьбе против российской агрессии. Это и представление Украины во время Всемирного экономического форума, в частности Украинский Дом в Давосе, украинские события в Давосе и на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вместе с PinchukArtCentre - выставки во время Венецианской Биеннале и по всему миру о военных преступлениях России, роли украинских инноваций как ключевого фактора устойчивости и примера для Европы, а также о борьбе и жизни украинцев во время войны.

Проекты Фонда Елены Пинчук направлены на ментальную поддержку женщин, проживающих опыт войны, помощь гражданским, пострадавшим от военных действий, и восстановление сексуального здоровья раненых военных на ветеранов.

Интерпайп имеет самую эффективную в стране корпоративную патронатную службу, которая занимается своими военными, ветеранами, а также семьями погибших, пропавших без вести и пленных сотрудников, это более 1700 человек. Работодатель поддерживает защитников с первых дней службы и в течение всего периода адаптации к гражданской жизни после демобилизации.

Также бизнесы и фонды Пинчука поддерживают военные части, фокусируясь на технологической помощи.