1035 лет назад Украина-Русь была крещена, и пошла не в болота, а в Новый Рим, – Порошенко

Петр и Марина Порошенко вместе с депутатами "Европейской Солидарности", волонтерами, военными и верующими ПЦУ в 1035-ю годовщину Крещения Украины-Русы, день Святого Равноапостольного князя Владимира Великого и в День Украинской Государственности приняли участие в Божественной литургии в Киеве которую возглавил Митрополит Эпифаний.

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Об этом сообщила пресс-служба фракции "ЕС".

"1035 лет назад Украина-Русь была крещена, и пошла не в мокшанские болота, а в Новый Рим, в европейские страны. И сейчас она решительно обрубает то, чем ее связали с Россией, с "пятой колонной", – сказал Порошенко журналистам по окончании литургии.

Порошенко отметил, что после службы они с коллегами пошли в парламент для того, чтобы заставить поставить законопроект, ликвидирующий "пятую колонну" России.

"А еще цементирует нашу нацию, наше государство язык. Но самая важная для всех нас сейчас армия, за которую мы все молимся, которая обеспечивает существование нашего государства, и которая нас точно приведет к Победе над демоном-агрессором. Сегодня все решается на полях боев. Мы верим в Вооруженные Силы Украины, мы благодарим союзников за оружие и помощь. Но основу государства укреплять нам, как бы ни было сложно и трудно", – говорит Петр Порошенко.

Он также напомнил, что именно после получения Томоса об автокефалии возродилась Православная церковь Украины: "ужасно представить себе, чтобы было бы, если бы не было Томоса и если бы не было нашей объединенной единой соборной Православной церкви", – отметил пятый президент.

"Армия, язык, вера, Европейский Союз и НАТО – это то, чем живет сейчас весь украинский народ. 24 февраля 2022 года стало огромным испытанием, но точно уже ни у кого нет сомнений, что для нас самое важное. Никто не пошатнет нашу твердую уверенность в нашей победе, в вере нашего государства и в нашем движении в Европейский Союз", – убежден Порошенко.