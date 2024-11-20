10 лет с конфискацией имущества в Одессе: осудили актера-путиниста, призвавшего к захвату Украины. Фото

В Украине суд заочно приговорил российского актера и сторонника путинского режима к 10 годам лишения свободы за призывы к захвату нашей страны и за пропаганду войны. Также у него конфисковали квартиру площадью 100 кв. метров в элитном районе на берегу Одессы. Речь идет о Владимире Машкове.

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Об этом 20 ноября сообщили одновременно в Службе безопасности Украины и в Офисе генпрокурора. Как отмечается, Машков "входит в пул кремлевских пропагандистов" и выступает на акциях в поддержку полномасштабной войны против Украины.

В декабре 2023 года актер был назначен сопредседателем "избирательного штаба" российского диктатора на "выборах президента РФ". Тогда Машков "на временно захваченных регионах Украины пропагандировал рашизм и героизировал оккупационные группировки", отметили в СБУ.

Суд признал Машкова виновным по ч. 2 ст. 110 и ст. 436 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганда войны соответственно – и приговорил к 10 годам лишения свободы.

"Поскольку злоумышленник скрывается, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению осужденного к ответственности за преступления против нашего государства", - уточнили в СБУ.

Причем в СБУ назвали осужденного по фамилии, а в ОГПУ – нет.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ еще в мае прошлого года собрала доказательную базу вины Владимира Машкова. Уже тогда актеру-пропагандисту было заочно объявлено о подозрении.

Но Министерство культуры и информполитики только в конце июля 2024 года расширило черный список, дополнив его фамилией Машкова. Напомним, что в указанный список входят лица, создающие угрозу национальной безопасности нашего государства.

В ЕС Машков находится под санкциями с середины 2022 года.

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